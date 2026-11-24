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Le Tribunal arbitral du sport a mis en porte-à-faux la version marocaine concernant le supposé appel téléphonique entre le président de la Fédération sénégalaise de football et l'un des arbitres.

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La juridiction a en effet nié avoir reçu le moindre recours officiel de la Fédération marocaine au sujet de cet incident. Un rebondissement qui soulève des questions sur la réalité de la lettre qui aurait été adressée au Tribunal quelques heures avant l'annonce du verdict final dans la crise de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

La journaliste Malang Sané a révélé que Vanessa Tracy, responsable de la communication et des médias au Tribunal arbitral du sport, a confirmé que le Tribunal n'avait reçu aucun recours de la Fédération royale marocaine de football concernant le supposé appel téléphonique entre Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise, et l'un des membres de la formation arbitrale de trois arbitres. Une déclaration qui contredit les informations faisant état du dépôt d'une plainte officielle marocaine.

Des médias avaient indiqué que le conseiller juridique de la Fédération marocaine avait envoyé une lettre au Tribunal arbitral du sport pour signaler un supposé « incident », tout en se réservant le droit d'engager des poursuites. L'affaire porte sur un appel téléphonique qui aurait eu lieu dimanche entre Abdoulaye Fall et l'un des trois arbitres chargés d'examiner le litige relatif à la finale de la compétition africaine.

Les informations sur ce supposé appel ont suscité une vive polémique, en raison de la sensibilité du dossier et parce qu'il concerne une instance juridictionnelle chargée de trancher un litige portant sur un titre continental. La nature de la procédure impose en effet le respect de l'indépendance et de l'impartialité, ce qui explique l'attention suscitée par l'évocation d'un éventuel contact entre l'une des parties au litige et un arbitre de l'affaire, sans qu'aucune preuve rendue publique n'établisse l'existence d'une irrégularité.

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De son côté, la Fédération sénégalaise de football a catégoriquement rejeté ces accusations. Son secrétaire général, Abdoulaye Seydou, a qualifié de « fictif » ce recours, assurant que le président de la Fédération, Abdoulaye Fall, ne connaissait pas les arbitres en charge du dossier. Il a également précisé que Fall n'avait pas assisté à l'audience tenue le 8 octobre, en réponse à la version qui circule au sujet du supposé contact.

La clarification du Tribunal arbitral du sport intervient dans un climat de tension et d'attente autour du dossier, alors que le litige sur le titre dure depuis des mois et que les contestations des décisions liées à la finale se sont mêlées à la procédure judiciaire visant à désigner officiellement le vainqueur.

Le Tribunal arbitral du sport doit rendre son verdict ce mardi pour trancher le litige concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, remportée sur le terrain par le Sénégal, avant que la Confédération africaine de football ne décide d'attribuer le titre au Maroc en raison des incidents survenus pendant le match. À l'approche de la décision, tous les regards se tournent vers le Tribunal, sur fond d'interrogations quant à la réalité de la supposée plainte et à la question de savoir si les versions qui circulent reflètent vraiment ce qui s'est passé dans les coulisses de l'affaire.