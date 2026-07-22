Mardi, The Athletic a annoncé que Crysencio Summerville poursuivrait sa carrière à Al-Hilal. Selon La Gazzetta dello Sport, le dossier n'est toutefois pas encore bouclé. L'attaquant de West Ham United a demandé un délai de réflexion, ce qui permet à l'AS Roma de garder l'espoir de le voir rejoindre ses rangs.

Selon le journal sportif rose, l’entraîneur Gian Piero Gasperini et le groupe Friedkin ont fait une nouvelle tentative pour convaincre Summerville de choisir les Romains.

L’ailier aurait demandé un temps de réflexion avant de trancher sur sa prochaine destination, plongeant les négociations dans l’impasse alors que West Ham et Al-Hilal étaient déjà parvenus à un accord complet.

Selon La Gazzetta dello Sport, l’attaquant n’a pas encore donné son feu vert définitif au club saoudien. Gasperini et la famille Friedkin auraient de nouveau insisté pour faire changer d’avis le joueur droitier. Il devait passer sa visite médicale mercredi matin, mais ce délai de réflexion rend l’étape incertaine.

Au départ, rien ne semblait s’opposer au transfert de Summerville vers l’AS Roma. West Ham devait percevoir 47 millions d’euros, plus 4 millions d’euros de primes. La famille Friedkin avait même affrété un jet privé à Rotterdam pour récupérer l’attaquant de 24 ans et le conduire à Rome vers 21 h 30.

C’est alors qu’Al-Hilal s’est soudainement invité dans la course avec une offre qui s’élèverait, selon certaines sources, à 80 millions d’euros. Selon le journal sportif italien, le club saoudien aurait en outre proposé à Summerville un salaire annuel de 15 millions d’euros, alors que la Roma souhaitait lui verser environ 4,2 millions d’euros par an. Les Romains ont alors annulé le vol, avant qu’un nouveau rebondissement ne vienne bouleverser la situation.

Gasperini a contacté personnellement l’attaquant néerlandais, tandis que le groupe Friedkin a de nouveau négocié avec la direction de West Ham. Le joueur a obtenu un délai supplémentaire pour choisir son futur club. Une décision finale est attendue sous peu.