La cote de Castello Lukeba a grimpé dans les plans du Barça, le défenseur français étant devenu la priorité du club catalan en cas de départ de Balde lors du mercato estival en cours.

Selon les informations du quotidien britannique « The Athletic », le Barça continue de surveiller le marché des défenseurs, Lukeba figurant parmi les candidats pour renforcer l'arrière-garde, d'autant que le défenseur de Leipzig, âgé de 23 ans et mesurant 1,84 mètre, suscite l'intérêt du club depuis plusieurs semaines.

Lukeba disposait durant l'été en cours d'une clause libératoire de 80 millions d'euros, mais le délai fixé pour l'activer a déjà expiré, tandis que le contrat du joueur comprend une nouvelle clause libératoire de 65 millions d'euros à compter de l'été prochain.

La situation pourrait toutefois évoluer si Leipzig acceptait de négocier le départ de Lukeba lors du mercato en cours.

Selon la chaîne « Sky Sport Allemagne », le défenseur français, s'il venait à partir cet été, pourrait valoir bien moins que le montant de la clause libératoire fixée à 80 millions d'euros.

Leipzig s'est montré disposé à écouter les offres, et le montant de la transaction pourrait se situer entre 45 et 50 millions d'euros, mais l'opération reste liée à un éventuel départ de Balde.

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, est l'un des plus fervents partisans de l'idée de recruter Lukeba, le technicien allemand le connaissant bien et appréciant tout particulièrement le potentiel du défenseur français, capable d'évoluer aux postes de défenseur central et d'arrière gauche.

Flick a suivi de près la progression de Lukeba à Leipzig, où il s'est imposé comme l'un des plus prometteurs jeunes défenseurs de Bundesliga.

Lukeba se distingue par son profil de gaucher et a été formé à l'académie de l'Olympique Lyonnais, avant de rejoindre Leipzig en 2023 et de devenir rapidement un élément important au sein de la formation allemande.

Sa vitesse pour défendre loin de la surface de réparation, sa capacité à corriger dans les espaces ouverts, ainsi que la qualité de sa relance, correspondent aux critères que recherche le Barça dans son secteur défensif.



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