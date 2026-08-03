Le transfert le plus important est bouclé : le Real Madrid enregistre officiellement sa star avant le début de la saison

Le Real Madrid a officiellement enregistré sa star portugaise Bernardo Silva auprès de la Liga espagnole, ce qui le rend éligible pour participer aux matches officiels avec la Maison Blanche sous la direction de l'entraîneur portugais José Mourinho.

Le site officiel de la Liga espagnole a révélé ce lundi l'inscription du nom de Bernardo Silva sur la liste des joueurs du Real Madrid officiellement enregistrés, le rendant prêt à disputer les matches officiels, même s'il devra attendre le 22 août prochain, date du coup d'envoi de la nouvelle saison face à l'Espanyol lors de la journée inaugurale.

Le Real Madrid poursuit l'enregistrement de ses recrues

Le Real Madrid continue de prendre des mesures sérieuses et diligentes pour préparer l'équipe au lancement de la nouvelle saison. Mourinho travaille sur le terrain avec les joueurs actuels, tout en réintégrant progressivement les autres joueurs à l'issue de la trêve estivale.

Quant aux bureaux administratifs, les formalités de départ des joueurs et d'arrivée des nouvelles recrues sont en cours de finalisation, tout comme leur enregistrement officiel auprès de la Liga espagnole après le départ des joueurs écartés de l'effectif.

Les noms du Néerlandais Denzel Dumfries, de l'Espagnol Marc Cucurella et du Français Ibrahima Konaté avaient été inscrits officiellement sur le site de la Liga espagnole en tant que joueurs enregistrés précédemment, et Bernardo Silva les rejoint désormais avant son retour officiel aux entraînements avec l'équipe.

Mourinho ne devrait rencontrer aucun problème pour donner à son compatriote portugais l'occasion de disputer le match d'ouverture du championnat, d'autant qu'il reste encore quelques jours de préparation pour la nouvelle saison, durant lesquels Bernardo pourra participer à quelques matches amicaux et acquérir une condition physique optimale.

Le joueur portugais figurait parmi les principales demandes de Mourinho pour renforcer le volet créatif du milieu de terrain. L'entraîneur portugais peut donc désormais observer comment sa nouvelle star s'intègre à l'équipe et s'adapte au style de jeu souhaité.

Carlos Espí, seul absent de l'enregistrement

En revanche, l'attaquant valencien Carlos Espí, dernière recrue du Real Madrid, demeure le seul joueur qui n'a pas encore été officiellement enregistré auprès de la Liga espagnole.

L'attaquant valencien a déjà disputé son premier match avec la Maison Blanche lors d'une rencontre amicale contre l'italien de la Fiorentina, mais il devra patienter un peu avant de participer à un match officiel avec l'équipe.

Cela étant, le Real Madrid ne semble pas devoir rencontrer de difficultés majeures pour l'enregistrer au cours des prochains jours, d'autant que les démarches administratives se déroulent normalement et de manière régulière.

Rodry et Diomandé en route

En réalité, l'arrivée prochaine dans les rangs de la Maison Blanche de l'Espagnol Rodry et de l'Argentin Cristian Romero Diomandé est également attendue, et il est probable qu'ils soient enregistrés de la même manière fluide, bien que ces deux derniers n'aient pas encore été officiellement annoncés par le club.

Dans un développement notable, l'attaquant Gonzalo n'a pas encore été officiellement libéré de la liste de l'équipe, malgré son transfert au club anglais de Fulham, son nom figurant toujours sur la liste officielle du Real Madrid auprès de la Liga espagnole.

Quant à l'attaquant brésilien Endrick, il a officiellement réintégré l'équipe après la fin de son prêt à l'Olympique Lyonnais. Le Brésilien faisait partie des principaux absents de la liste officielle du Real Madrid il y a encore quelques semaines.