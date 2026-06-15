Le transfert est officiel : un ancien élève de Mourinho rejoint son mentor au Real Madrid

Sami Khedira fait son retour au Real Madrid onze ans après son départ, mais cette fois-ci dans un nouveau rôle : celui d'assistant de José Mourinho à partir du mois de juillet prochain.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, « l’accord est officiellement conclu : Mourinho a contacté Sami Khedira en personne, et l’Allemand a accepté de le rejoindre ».

L’ancien milieu allemand, qui a porté le maillot merengue de 2010 à 2015, prendra ses nouvelles fonctions d’entraîneur adjoint en juillet prochain, malgré l’absence d’expérience sur un banc depuis sa retraite sportive en 2017.

Khedira entretient un lien étroit avec « The Special One » depuis son premier passage sur le banc madrilène (2010-2013), époque où le milieu allemand figurait parmi ses joueurs les plus fidèles.

Depuis l’arrêt de sa carrière en 2017, l’Allemand s’est en effet consacré à une carrière d’analyste télévisé de premier plan dans son pays, Mais Mourinho mise sur sa connaissance du club et ses relations avec les joueurs, alors qu’il cherche à constituer un staff technique équilibré, alliant l’expérience de ses cinq assistants de confiance et la connaissance interne de la culture madrilène incarnée par Khedira.

L’encadrement technique de Mourinho, pour son deuxième mandat au Real Madrid, est ainsi au complet : Khedira rejoint les cinq assistants qui ont déjà travaillé avec le technicien portugais lors de ses précédentes expériences.