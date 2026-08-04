Manchester City est à la recherche d'un nouveau gardien de but après que son gardien remplaçant James Trafford est sur le point de rejoindre les rangs de Leeds United contre 47 millions d'euros.

Le jeune gardien anglais était arrivé à Manchester City l'été dernier, mais l'Italien Gianluigi Donnarumma a lui aussi rejoint les Citizens par la suite pour devenir le gardien titulaire.

La formation de l'entraîneur Enzo Maresca cherche désormais à recruter le gardien de but argentin chevronné Gerónimo Rulli, âgé de 34 ans, qui dispose d'une expérience en Liga, selon ce qu'a rapporté le journal « Mundo Deportivo ».

Selon les informations, l'Argentin a d'ores et déjà accepté les clauses de son contrat d'une durée de deux saisons, et il ne reste plus qu'à peaufiner les derniers détails de son transfert entre l'Etihad Stadium et l'Olympique de Marseille, son club actuel.

Et d'après le journaliste Fabrizio Romano, le club anglais a déjà présenté sa première offre à la formation française.

Concernant ce changement au poste de gardien de but, l'entraîneur italien s'est exprimé avant le match amical de Manchester City à Séoul en déclarant : « Il n'y a aucune nouveauté jusqu'à présent, James est toujours un joueur de City et Rulli est toujours un joueur de Marseille, donc nous allons attendre et voir dans les prochains jours. »

En s'attachant les services de Gerónimo Rulli, Manchester City recruterait un gardien de but doté d'une vaste expérience, notamment en Liga espagnole. Après avoir gravi les échelons dans les catégories de jeunes du club argentin d'Estudiantes de La Plata, il est arrivé en Espagne pour jouer avec la Real Sociedad, où il a passé cinq saisons, de 2014-2015 à 2018-2019, en disputant 170 matches.

Après une année passée à Montpellier, il est revenu en Espagne, cette fois à Villarreal, où il a passé trois saisons et disputé 80 matches, remportant le titre de la Ligue Europa.

Après une période passée en France, le transfert en Premier League anglaise pourrait constituer le couronnement idéal d'une longue carrière, durant laquelle il a également pu représenter son pays à 8 reprises et faire partie du groupe de footballeurs qui ont réussi à soulever la Coupe du monde au Qatar en 2022.