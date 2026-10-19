Le club saoudien d'Al-Nassr est entré dans une nouvelle phase de manœuvres d'investissement, après l'ouverture de négociations entre le Fonds public d'investissement saoudien et un consortium dirigé par l'Américain « RedBird Capital », propriétaire du club italien de l'AC Milan, en vue d'acquérir une participation de 70 % dans la propriété d'Al-Alami, dans une transaction potentielle dont la valeur pourrait atteindre environ un milliard de riyals saoudiens, selon ce qu'a révélé le journal saoudien « Arriyadiyah »

Selon le rapport, la valeur estimée de la participation visée est d'environ 267 millions de dollars, tandis qu'il est probable que le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine de l'équipe première de football, conserve une participation pouvant atteindre 20 % du club, devenant ainsi un partenaire potentiel dans sa propriété aux côtés du consortium d'investissement. Toutefois, les négociations en sont encore à leurs débuts et les conditions définitives de la transaction n'ont pas encore été arrêtées.

Le rapport a révélé que « RedBird Capital » a tenu au moins deux réunions avec le Fonds public d'investissement pour discuter de l'acquisition de la participation, mais une source proche du Fonds a décrit l'intérêt de la société américaine comme étant encore à un stade précoce, prévenant que les discussions pourraient ne pas aboutir à un accord définitif.

Cela signifie que l'avenir de la transaction reste ouvert à de multiples possibilités, dans l'attente des résultats des négociations entre les parties concernées.

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Les manœuvres ne se limitent pas à la recherche de nouveaux investisseurs, puisque le Fonds public d'investissement travaille à organiser des accords de parrainage commercial avec des entreprises de son portefeuille d'investissement, dans le but de contribuer au traitement des engagements financiers d'Al-Nassr, estimés à environ 800 millions de riyals saoudiens, soit l'équivalent de 213 millions de dollars.

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Cette démarche vise à améliorer la situation financière du club et à le préparer à entrer dans une nouvelle phase d'investissement, parallèlement aux négociations en cours concernant la vente de la participation.

La liste des investisseurs potentiels devrait comprendre la société « Al-Wasail », dont le siège est à Riyad et qui est active dans les secteurs des médias, du sport et du divertissement, aux côtés de « RedBird Capital ».

La possibilité que Ronaldo détienne une participation dans Al-Nassr revêt une importance particulière, compte tenu du statut de la star portugaise et de son influence mondiale, ainsi que de son lien étroit avec le club depuis qu'il l'a rejoint.

Et si la transaction va de l'avant selon le scénario proposé, le capitaine d'Al-Alami pourrait passer du statut de joueur qui mène l'équipe sur le terrain à celui d'actionnaire de sa propriété, dans un développement qui ouvrirait la porte à une phase différente dans la relation de la star avec le club saoudien.



