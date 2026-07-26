Le transfert de Ter Stegen à l’Ajax de nouveau remis en question : voici le nouveau problème

Le transfert de Marc-André ter Stegen à l’Ajax est de nouveau devenu nettement plus compliqué, selon l’expert du marché des transferts Matteo Moretto de Marca. Alors que, vendredi, il était encore question d’un accord quasiment bouclé, les négociations ont de nouveau achoppé ces dernières heures.

Vendredi, plus rien ne semblait pouvoir empêcher un transfert du gardien du FC Barcelone vers Amsterdam. Le départ de Ter Stegen pour l’Ajax était pratiquement réglé, le Barça avait lui aussi donné son feu vert à l’opération et un voyage vers les Pays-Bas ne semblait plus être qu’une question de temps.

Entre-temps, la situation a toutefois complètement changé, comme l’explique Moretto. Ce qui semblait au départ n’être qu’une formalité s’est transformé en un nouvel obstacle dans un dossier de transfert qui est en train de devenir « l’un des plus grands feuilletons de l’été sur le marché des transferts espagnol ».

Au départ, le problème se situait surtout sur le plan fiscal, mais un désaccord est désormais également apparu concernant la répartition du salaire du gardien allemand. Les négociations se sont donc une nouvelle fois retrouvées dans l’impasse.

Barcelone ne veut pas faire davantage de concessions en raison des règles du fair-play financier. Le club catalan campe sur sa position, ce qui laisse peu de marge à l’Ajax pour faire avancer davantage les discussions.

L’Ajax non plus ne peut, à l’heure actuelle, faire de pas supplémentaires pour boucler l’arrivée de Ter Stegen. Le transfert est donc de nouveau totalement bloqué et une avancée rapide ne semble, pour l’instant, pas en vue.

On s’attend néanmoins à ce que la situation s’éclaircisse de nouveau dans les prochains jours. Les deux clubs devront déterminer si un compromis reste possible afin de finaliser le transfert.

Pour le moment, Ter Stegen reste à Barcelone. Le gardien allemand attend de voir si l’Ajax et le Barça parviendront à lever les derniers points de blocage, afin qu’un prêt à la Johan Cruijff ArenA puisse encore devenir réalité.