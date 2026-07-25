Le transfert de Marc-André ter Stegen à l’Ajax est malgré tout redevenu nettement plus compliqué, rapporte l’expert du mercato Matteo Moretto de Marca. Alors que vendredi, il était encore question d’un accord quasiment bouclé, les négociations ont de nouveau calé ces dernières heures.

Vendredi, plus rien ne semblait pouvoir faire obstacle à un transfert du gardien du FC Barcelone vers Amsterdam. Le départ de Ter Stegen pour l’Ajax était pratiquement ficelé, le Barça avait lui aussi donné son feu vert à l’opération et un voyage aux Pays-Bas ne semblait plus être qu’une question de temps.

Entre-temps, la situation a toutefois complètement changé, comme l’explique Moretto. Ce qui paraissait au départ n’être qu’une formalité s’est transformé en un nouvel obstacle dans un dossier de transfert en train de devenir « l’un des plus grands feuilletons de l’été sur le marché des transferts espagnol ».

Au départ, le problème se situait surtout sur le plan fiscal, mais un désaccord est désormais aussi apparu sur la répartition du salaire du gardien allemand. Les négociations se retrouvent ainsi de nouveau dans l’impasse.

En raison des règles du fair-play financier, Barcelone ne veut faire aucune concession supplémentaire. Le club catalan campe sur sa position, ce qui laisse peu de marge à l’Ajax pour faire avancer davantage les discussions.

L’Ajax non plus ne peut actuellement faire aucun pas supplémentaire pour finaliser malgré tout l’arrivée de Ter Stegen. Le transfert est donc de nouveau complètement bloqué et une avancée rapide ne semble, pour l’instant, pas en vue.

On s’attend toutefois à ce que la situation s’éclaircisse de nouveau dans les prochains jours. Les deux clubs vont devoir déterminer s’il est encore possible de trouver un compromis pour boucler le transfert.

Pour le moment, Ter Stegen reste à Barcelone. Le gardien allemand attend de voir si l’Ajax et le Barça parviendront malgré tout à lever les derniers points de blocage, afin qu’un prêt à la Johan Cruijff ArenA puisse encore devenir réalité.