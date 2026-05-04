« Le transfert de Nathan Aké au PSV est pratiquement conclu. Le défenseur central va officiellement rejoindre le club néerlandais. »

Selon Willy van der Kerkhof, Nathan Aké s’apprête à s’engager avec le PSV, comme il l’a révélé dans le podcast « Willy & René » d’Omroep Brabant.

L’icône du club annonce en exclusivité dans son propre podcast : « Aké est pratiquement un joueur du PSV. Au cas où vous ne le sauriez pas encore. Il va rejoindre le PSV. »

« J’en suis fermement convaincu. C’est une excellente nouvelle pour le PSV », poursuit-il. « De plus, ils sont en train de recruter plusieurs très bons joueurs. »

Il y a quatre jours, Fabrizio Romano indiquait déjà que l’international néerlandais devrait quitter Manchester City en fin de saison, et évoquait l’intérêt de clubs italiens.

Arrivé à Manchester City en 2020 en provenance de Bournemouth contre 45 millions d’euros, l’international néerlandais est encore sous contrat jusqu’en 2027, ce qui obligera le PSV à s’acquitter d’une indemnité de transfert.

Selon Transfermarkt, le gaucher de 31 ans vaut quinze millions d’euros. Aké compte 58 sélections avec l’équipe nationale néerlandaise à son actif.