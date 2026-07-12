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Johan ManzambiImago
Siep Engelen

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Le transfert de Johan Manzambi vers Newcastle United a été déjoué au tout dernier moment par une offre de 70 millions d'euros

Mercato
Newcastle
Aston Villa
J. Manzambi
Coupe du monde

Johan Manzambi ne signera pas à Newcastle United mais à Aston Villa, selon plusieurs médias anglais. Le Suisse n’ayant pas encore donné son feu vert aux Magpies, les Villans ont pu rafler la mise. 

On savait déjà que Newcastle United avait trouvé un accord avec le SC Fribourg pour le transfert de l’attaquant. Les discussions avec son entourage étaient bien avancées et les conditions personnelles ne constituaient pas un obstacle. Il restait toutefois à obtenir la validation finale du joueur.

Ce délai a profité à Aston Villa, qui a surenchéri : après l’accord initial de 60 millions d’euros entre Newcastle et Fribourg, les Villans ont proposé 70 millions d’euros pour s’assurer les services de l’attaquant. 

Les craintes de Newcastle se confirment : le joueur a fait part de sa préférence pour Villa et l’officialisation du transfert semble désormais imminente, la visite médicale étant déjà planifiée. 

À Birmingham, un contrat à long terme l’attend ; il devrait renforcer un milieu de terrain privé d’Amadou Onana, victime d’une grave blessure au genou et absent jusqu’en 2025. 

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Manzambi a brillé lors de la Coupe du monde avec la Suisse, inscrivant trois buts et délivrant deux passes décisives, ce qui a attiré l’attention des grands clubs européens. 

Le milieu offensif a toutefois dû déclarer forfait pour les deux dernières rencontres, dont le quart de finale perdu contre l’Argentine, en raison d’une contusion à un genou.

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