Le transfert de Givairo Read est incertain après une offre de plusieurs millions de Nottingham Forest pour un autre arrière droit

Nottingham Forest a formulé une offre pour Anan Khalaili de l’Union Saint-Gilloise, selon The Athletic. En raison de l’intérêt concret du club anglais pour le latéral droit, on ignore si Forest reviendra encore à la charge auprès de Feyenoord pour Givairo Read.

Selon le média sportif, Nottingham Forest a soumis en Belgique une offre de 17,5 millions d’euros, hors bonus. Avec les bonus, ce montant pourrait grimper à 20 millions d’euros. En outre, l’Union percevrait un petit pourcentage à la revente. Le club belge n’a toutefois pas accepté la proposition des Anglais.

Khalaili semblait auparavant en route vers l’Inter, mais ce transfert ne s’est pas concrétisé. L’international israélien n’a en effet pas passé la visite médicale. En plus du cador italien, Bournemouth et Newcastle United s’intéresseraient également à ce joueur capable d’évoluer comme piston droit ou ailier droit.

L’Union Saint-Gilloise et l’Inter avaient trouvé un accord sur une indemnité de transfert de 28 millions d’euros. Il semble donc que le club belge réclame un montant qui se rapproche davantage de cette somme. Dès lors, il reste incertain de savoir si Forest ira au bout du dossier Khalaili ou reportera de nouveau son attention sur Read.

Feyenoord n’a pas l’intention de laisser partir facilement le jeune défenseur. Forest a présenté plusieurs offres, mais s’est jusqu’à présent heurté à une fin de non-recevoir. Selon Voetbal International, la dernière offre en date s’élevait à 23 millions d’euros.

Les Rotterdamois n’ont pas besoin de céder le défenseur de dix-neuf ans pour ce montant. Selon le média, le directeur technique Dévy Rigaux réclame au minimum 30 millions d’euros pour Read.

Lundi, il a été rapporté que Read disposerait d’une clause libératoire de 25 millions d’euros, ce qui lui permettrait de quitter De Kuip pour un montant relativement bas. Cette information s’est toutefois révélée inexacte, puisque l’ancien directeur général Dennis te Kloese a quasiment immédiatement démenti la rumeur.