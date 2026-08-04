L'Égyptien Mohamed Salah, ancienne star de Liverpool, est désormais tout proche de finaliser son transfert à Trabzonspor, après l'accord du club turc sur une clause spéciale de son nouveau contrat.

Des rapports de presse avaient confirmé que Salah s'était mis d'accord avec Trabzonspor pour rejoindre ses rangs lors de l'actuel mercato estival, avec un contrat portant sur deux saisons, une seule clause restant en attente de l'accord du club turc en vue de la signature officielle.

Le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu a révélé une clause spéciale dans le contrat de la star égyptienne avec Trabzonspor, qui la rapproche de la finalisation du transfert dans les prochaines heures.

Sabuncuoğlu a précisé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le site « X », que Salah touchera 20 % des produits portant son nom, que le club s'emploiera à vendre au cours de la période à venir.

Cette clause faisait partie des éléments qui avaient bloqué le transfert de Mohamed Salah au club de Beşiktaş au cours de la dernière période, malgré l'accord trouvé sur la plupart des points relatifs au contrat.

La période récente a connu de nombreux rebondissements concernant la destination de Mohamed Salah, son nom ayant d'abord été associé à un transfert à Beşiktaş, avant que les négociations ne se compliquent, l'Al-Ittihad saoudien ayant présenté une offre pour le recruter, mais la star égyptienne a préféré rejoindre la Turquie.

Trabzonspor sera le septième club que représentera Mohamed Salah dans sa carrière footballistique, après l'Arab Contractors en Égypte, Bâle en Suisse, la Fiorentina et la Roma en Italie, en plus de Chelsea et Liverpool en Angleterre.

Liverpool aura été l'étape la plus marquante dans la carrière de la star égyptienne, où il a joué pendant 9 années complètes, entre 2017 et 2026, y remportant à deux reprises le titre de champion d'Angleterre, ainsi que la Ligue des champions, la Supercoupe, la Ligue Europa et la Coupe du monde des clubs, une fois chacune.