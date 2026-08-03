Anton Gaaei ne partira définitivement pas à l’Eintracht Francfort, comme le montrent les propos d’Adi Hütter sur EintrachtTV. L’entraîneur du club allemand annonce que le grand talent Elias Baum est conservé, ce qui rend l’arrivée de Gaaei désormais inutile.

Francfort voulait initialement recruter un nouveau joueur pour le flanc droit, et Gaaei avait émergé comme un candidat important. Le Danois de 23 ans était même déjà tombé d’accord sur le plan personnel il y a quelque temps, alors que les négociations entre les deux clubs avançaient difficilement.

Ces discussions ont désormais été définitivement interrompues, puisqu’il est clair que Baum reste à Francfort. Le grand talent de vingt ans était suivi notamment par le Borussia Dortmund et le Hamburger SV. Ce dernier club a offert 3 millions d’euros, mais cela a été immédiatement refusé.

« Elias Baum reste à l’Eintracht Francfort. Nous le gardons ici », a déclaré Hütter. « J’ai dit dès le début que je voulais me faire mon propre jugement sur lui. »

Hütter l’a désormais fait. « Je le vois comme un latéral dynamique. Il faut donner sa chance à un jeune joueur issu de votre propre centre de formation s’il a la qualité. Et il l’a. J’espère que cela lui donnera de la confiance. »

Reste à voir si Gaaei quittera l’Ajax lors de cette période de transferts. Il est en effet actuellement la seule véritable alternative à Lucas Rosa au poste d’arrière droit.

Dimanche, Gaaei a encore inscrit le but de l’ouverture du score lors du match amical remporté 1-3 contre le FC Volendam. À l’Ajax, il est encore sous contrat jusqu’à mi-2028.