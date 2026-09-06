Le transfert d’Anis Hadj Moussa est pour l’instant tombé à l’eau : Al-Ittihad Club ne peut pas répondre à l’exigence

Le transfert d’Anis Hadj Moussa à Ittihad Club a capoté à la dernière minute. Le club saoudien ne peut pas fournir la garantie bancaire exigée par Feyenoord, rapportent le journaliste spécialisé dans les transferts Ben Jacobs et Feyenoord Transfermarkt. Par conséquent, l’opération est provisoirement tombée à l’eau.

Plus tôt dans la journée de dimanche, un transfert de Hadj Moussa vers l’Arabie saoudite semblait pourtant proche. Feyenoord et Ittihad Club étaient parvenus à un accord verbal et n’attendaient plus que les dernières formalités. La garantie bancaire s’avère désormais être l’obstacle.

Feyenoord voulait une sécurité financière avant de donner définitivement son feu vert à ce transfert à plusieurs millions. Selon les dernières informations, Ittihad Club refuse de fournir cette garantie. Il n’y aura donc pas de visite médicale et Hadj Moussa ne partira pas pour Djeddah.

Des montants énormes étaient en jeu dans ce transfert. Feyenoord Transfermarkt avait précédemment indiqué que Feyenoord pouvait recevoir jusqu’à 44 millions d’euros, bonus compris. Rijnmond évoquait un montant fixe de 40 millions d’euros, qui pouvait grimper à 42 millions d’euros avec les bonus.

Avec l’un ou l’autre de ces montants, Hadj Moussa serait devenu la vente la plus chère de l’histoire de Feyenoord. Ce ne sera pas le cas en raison de l’échec de ce transfert.

Le marché des transferts est encore ouvert en Arabie saoudite, ce qui laissait à Ittihad Club la possibilité de soumettre une nouvelle offre aux Rotterdamois. En raison des péripéties autour de son transfert, Hadj Moussa ne figurait déjà plus dans le groupe pour affronter NEC (1-3) et semble avoir disputé son dernier match avec Feyenoord.

Un transfert à Ittihad Club n’est provisoirement pas d’actualité en raison des problèmes liés à la garantie bancaire.