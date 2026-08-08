Le club d'Al-Fateh a décidé d'infliger deux coups à son homologue d'Al-Nassr, dans le cadre des négociations qui les réunissent au sujet du transfert du gardien international Nawaf Al-Aqidi, lors de l'actuelle période de transferts estivaux.

Des rapports de presse avaient confirmé l'accord d'Al-Nassr pour vendre son gardien Nawaf Al-Aqidi à Al-Fateh lors du mercato estival en cours, en échange d'une somme d'argent, en plus du recrutement de son gardien saoudien Abdulhadi Al-Alwan et de son latéral droit Saïd Baatiya.

Cependant, le journal saoudien « Al-Jazirah » a confirmé, ce mercredi, que les négociations avaient considérablement ralenti au cours des dernières heures, ce qui a provoqué la colère du club d'Al-Fateh.

La journaliste a précisé, via son compte officiel sur le site « X », qu'Al-Fateh songeait à renoncer au recrutement d'Al-Aqidi, tout en cherchant à s'attacher les services d'un nouveau gardien étranger avant la clôture de l'actuel marché des transferts estivaux.

Le renoncement d'Al-Fateh au recrutement d'Al-Aqidi représenterait un coup dur pour Al-Nassr, d'autant plus que ce dernier a refusé de prolonger le contrat du gardien saoudien, qui expire à la fin de la saison prochaine, ce qui lui donnerait l'opportunité de partir librement dans un an.

Al-Fateh ne s'est pas arrêté là, puisqu'il songe également à accepter la vente de son latéral droit Saïd Baatiya au club d'Al-Qadsiah, au lieu de l'inclure dans la transaction Al-Aqidi, dans le cas où il serait décidé de ne pas la finaliser.

Cette démarche représenterait un autre coup dur pour le club d'Al-Nassr, qui cherche à recruter un nouveau latéral droit lors de l'actuelle période de transferts estivaux.

Les prochaines heures devraient apporter davantage de clarté sur le sort de la transaction Al-Aqidi, d'autant plus que le gardien saoudien cherche à obtenir davantage de temps de jeu la saison prochaine.

Al-Aqidi (26 ans) est considéré comme un pur produit du club d'Al-Nassr, où il a été promu en équipe première en 2019, mais il n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire, ce qui l'a conduit à un prêt à Al-Taï en 2022, puis à Al-Fateh en 2025.

Bien qu'il ait entamé la saison dernière comme titulaire dans les buts d'Al-Nassr, il est ensuite retourné sur le banc des remplaçants en raison de quelques erreurs commises en milieu de saison, notamment lors des rencontres face à Al-Qadsiah et Al-Hilal en Saudi Pro League.

Le jeune gardien a également perdu sa place de titulaire au sein de la sélection saoudienne, après les erreurs qu'il a commises lors du match amical contre l'Égypte, en mars dernier, laissant le vétéran Mohammed Al-Owais garder les buts de l'Arabie saoudite à la Coupe du monde 2026 à sa place.