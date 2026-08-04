L'Égyptien Mohamed Salah, ancienne star de Liverpool, est plus que jamais proche de finaliser son transfert à Trabzonspor, après l'accord du club turc sur une clause particulière de son nouveau contrat.

Des rapports de presse avaient confirmé que Salah s'était mis d'accord avec Trabzonspor pour rejoindre ses rangs lors du mercato estival en cours, avec un contrat s'étendant sur deux saisons, une seule clause restant en attente de l'aval du club turc pour la signature officielle.

Le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu a révélé une clause particulière dans le contrat de la star égyptienne avec Trabzonspor, qui le rapproche de la finalisation du transfert dans les prochaines heures.

Sabuncuoglu a expliqué, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le réseau « X », que Salah percevra 20 % des recettes de la vente des produits portant son nom, que le club s'attellera à commercialiser au cours de la période à venir.

Cette clause figurait parmi les éléments qui avaient bloqué le transfert de Mohamed Salah au club de Beşiktaş durant la période écoulée, malgré un accord sur la plupart des aspects du contrat.

La période récente a connu de nombreux rebondissements concernant la destination de Mohamed Salah : son nom a d'abord été associé à un transfert à Beşiktaş, avant que les négociations ne se compliquent, la Fédération saoudienne ayant présenté une offre pour l'enrôler, mais la star égyptienne a préféré rejoindre la Turquie.

Trabzonspor sera le septième club que Mohamed Salah représentera au cours de sa carrière footballistique, après l'Al Mokawloon Al Arab en Égypte, Bâle en Suisse, la Fiorentina et l'AS Rome en Italie, en plus de Chelsea et Liverpool en Angleterre.

Liverpool a été l'étape la plus marquante de la carrière de la star égyptienne, où il a joué pendant 9 années complètes, entre 2017 et 2026, remportant le titre de Premier League à deux reprises, ainsi que la Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe, la Ligue Europa et la Coupe du monde des clubs une seule fois.