Arrivé à Liverpool pour 116 millions de livres sterling, Florian Wirtz peine à s'imposer, et la patience des supporters des Reds commence à s'épuiser. Après une nouvelle prestation décevante face à Manchester City, certains réclament l'écartement de l'international allemand du onze de départ.

L'international allemand a été vivement critiqué en Angleterre, où une large partie du public estime qu'il ne mérite plus sa place dans le onze de départ.

L'ancien défenseur des Reds, Jamie Carragher, a notamment pointé son manque d'impact offensif, le milieu offensif n'ayant inscrit aucun but en Premier League cette saison.

Sur Sky Sports, Jamie Carragher n'a pas hésité à exprimer son avis sans détour après la défaite 3-0 de son équipe face à Manchester City.

Il a déclaré : « Il ne devrait pas faire partie du onze de Liverpool actuellement. Ce que Florian Wirtz apporte à Liverpool est insuffisant pour le moment. Wirtz ne semble pas capable de marquer le moindre but. »

Il a souligné que le joueur avait eu suffisamment d'occasions pour faire ses preuves. L'ancien international anglais avait pourtant placé un dernier espoir dans l'influence de Jürgen Klopp, qui a évolué aux côtés de Wirtz en sélection allemande.

Mais il est clair que cet espoir n'a pas suffi à relancer le milieu offensif, qui continue de souffrir sous la direction d'Andoni Iraola.

Wirtz en grande difficulté

Les statistiques témoignent des difficultés du joueur de 23 ans. En six matchs disputés en Premier League cette saison, Wirtz n'a pas marqué et s'est contenté d'une seule passe décisive.

Depuis son arrivée à Liverpool, il a inscrit sept buts et délivré onze passes décisives en 56 matchs.

Face à Manchester City, son impact a été bien inférieur à celui d'Elliot Anderson, le milieu de terrain des Citizens.

Selon une comparaison publiée par le journal « The Telegraph », Wirtz n'a touché le ballon que 46 fois et n'a réussi que 20 passes, contre 100 touches et 71 passes pour son adversaire.

L'Allemand n'a remporté que quatre duels, alors qu'Anderson en a gagné onze.

Il doit tout simplement améliorer ses performances, en particulier dans des matchs de cette importance. Sa prestation a globalement été inefficace et il a pris de mauvaises décisions, a ajouté la BBC, qui lui a attribué la note de 4/10.

« Il a été recruté pour être une star »

Carragher a poursuivi sur Sky Sports : « J'ai du mal à me souvenir d'un seul match où Liverpool a gagné grâce à lui ou dans lequel il a été élu homme du match. Il a été recruté pour être une star de la Premier League. Je pensais qu'il pouvait être le Kevin De Bruyne qui a parfois porté Manchester City vers la victoire. »

Et d'ajouter : « Wirtz a joué entre 55 et 60 matchs ici, c'est considérable, et je ne vois pas cela changer. Il est quasiment certain que Wirtz jouera chaque semaine au poste de meneur de jeu (numéro 10) ; cela doit cesser. Je pense qu'il a besoin de quitter l'équipe. Je l'ai déjà dit, et je le redirai. »

Alors que Liverpool doit faire face aux absences d'Alexander Isak, Hugo Ekitike et Cody Gakpo, la recrue phare du club est passée au crible. Mais entre un début de saison sans le moindre but en championnat et des prestations jugées décevantes, Wirtz se retrouve désormais sous pression, au point que sa place dans le onze de départ est directement remise en question.