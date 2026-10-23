Al-Hilal s'apprête à vivre un test de haut niveau face à Al-Qadsiah, vendredi soir, dans une rencontre dont les détails pourraient jouer un rôle important dans la lutte pour la tête de la Roshn Saudi League. L'Italien Simone Inzaghi dispose toutefois d'un atout supplémentaire susceptible de lui offrir des solutions différentes : le retour de son capitaine Salem Al-Dawsari dans ses plans après une longue absence pour cause de blessure.

Selon ce qu'a publié le journal « Al-Riyadiah », Salem a fait son retour dans la liste d'Al-Hilal lors de la dernière rencontre face à Al-Hazm, après avoir surmonté ses blessures au genou et à l'articulation du pied, réapparaissant ainsi avec l'équipe après une période d'éloignement des terrains. Et bien que sa participation se soit limitée aux dernières minutes du match, son retour représente une étape importante sur le chemin de la récupération de sa pleine forme.

Le retour de « la Tornade » ouvre la voie à une question importante avant la rencontre face à Al-Qadsiah : Inzaghi va-t-il surprendre son adversaire en lançant Salem dans le onze de départ, ou va-t-il continuer à le gérer avec prudence et lui accorder progressivement des minutes supplémentaires ? Jusqu'à présent, aucune information confirmée du journal Al-Riyadiah n'indique qu'une décision a été tranchée sur sa titularisation d'entrée face à Al-Qadsiah.

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Salem possède une grande expérience des rencontres décisives, et sa capacité à évoluer entre les lignes, à créer des occasions et à pénétrer dans la surface de réparation offre à Al-Hilal une option offensive différente, en particulier dans les matchs qui exigent des solutions individuelles pour briser l'organisation défensive de l'adversaire. Mais le lancer d'entrée après un retour d'une longue blessure demeure une décision liée à l'évaluation du staff technique quant à son état de forme physique.

En revanche, Inzaghi a pris l'habitude de s'appuyer sur le trio Ollie Watkins, Crysencio Summerville et Gabriel Martinelli en ligne d'attaque, conformément au onze avec lequel il a débuté la rencontre face à Al-Hazm. Cette stabilité offre à l'entraîneur italien le choix entre préserver l'harmonie offensive ou procéder à un changement qui donnerait à Salem l'occasion de réintégrer le onze de départ.

La rencontre revêt une importance doublée en raison de la lutte des deux équipes pour la première place, Al-Qadsiah abordant le match avec une avance d'un point sur Al-Hilal, ce dernier ayant disputé un match de moins. Ainsi, le retour du capitaine d'Al-Hilal à un moment délicat pourrait être une occasion de renforcer les options offensives, qu'il débute la rencontre ou qu'il patiente sur le banc des remplaçants jusqu'à ce que le match nécessite son intervention.

La question la plus importante demeure : Inzaghi va-t-il donner le feu vert à « la Tornade » pour mener l'attaque d'Al-Hilal face à Al-Qadsiah, ou préfère-t-il le conserver comme atout gagnant en seconde période ? Ce qui est certain, c'est que le retour de Salem offre à Al-Hilal une option supplémentaire, mais trancher sur sa titularisation nécessite une confirmation du staff technique et ne peut être considéré comme une décision définitive à ce stade.