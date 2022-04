Le torchon brûle entre Halilhodzic et la fédération marocaine

Vahid Halilhodzic guidera-t-il le Maroc à l’occasion de la prochaine Coupe du Monde ? C’est ce qui est prévu, mais on n’ira pas jusqu’à le jurer. Le technicien franco-bosnien ne semble pas partager les mêmes idées que son employeur en ce qui concerne le chemin à emprunter pour améliorer l’équipe.

Le coach Vahid par un membre de la fédération

Faouzi Lekjaa, le patron de la FRMF, milite actuellement pour les retours en sélection des deux bannis que sont Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui. Il y a quelques jours, dans un space pour le compte twitter Soccer212, il a même indiqué qu’il prévoyait de les ramener en vue du tournoi planétaire.

Halilhodzic ne serait cependant pas du tout au courant de ce plan. C’est ce qu’il a laissé croire dans une courte interview au média de son pays, SportsClub. « Je n’ai pas de commentaires là-dessus, et ça ne m’intéresse pas », a-t-il lâché.

Pour l’ancien entraineur de Nantes, il n’est donc pas question de changer sa ligne de conduite. A ses yeux, Ziyech et Mazraoui ne font plus partie de l’équipe, et il est hors de question de se rebaisser en allant les rencontrer et les supplier pour un come-back.

Une position qui a suscité le mécontentement d’un membre de la fédération, en l’occurrence Hakim Dormou. « Les propos de votre président ne vous intéressent pas ? Je n’ai jamais entendu ça dans la hiérarchie d’un emploi. Tous ces dires devraient vous intéresser quand on parle de football. La première erreur qu’on a faite c’est qu’après la CAN où les objectifs n’ont pas été atteints, votre contrat aurait dû être résilié », a déclaré ce membre de la FRMF.

Halilhodzic ne se pose de questions

Pour rappel, par le passé et en raison d’un désaccord avec ses responsables, Halilhodzic s’est fait virer deux fois d’une sélection nationale à quelques mois de la Coupe du Monde. Il y a eu l’épisode ivoirien 2010, puis le japonais en 2018. Jamais deux sans trois ? Un scénario vers lequel on semble en effet se diriger.

A la question s’il était sûr de pouvoir garder son poste durant la grand-messe internationale, le coach Vahid a répondu : « Le temps nous le dira. J’ai fait mon travail, les résultats sont là, je n’ai aucun problème ».