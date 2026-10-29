L'ancienne star d'Arsenal a attisé un peu plus les braises du petit Clasico tant attendu entre Al-Ahli et Al-Shabab en Roshn Saudi League.

Al-Shabab reçoit Al-Ahli demain, vendredi, au SHG Arena de Riyad, la capitale saoudienne, pour le compte de la douzième journée de la Roshn Saudi League.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a confirmé qu'Al-Shabab disposait de son effectif au complet, sans la moindre absence face à Al-Ahli, que ce soit au niveau des joueurs locaux ou étrangers, après le rétablissement de tous les blessés, un fait rare pour le club.

Le héros de cet épisode est le Ghanéen Thomas Partey, l'ancienne star d'Arsenal, qui s'est enfin remis de la blessure à la cuisse dont il souffrait et qui l'avait éloigné de l'équipe lors des sept derniers matches.

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Le journal a précisé que l'Allemand Thomas Letsch, l'entraîneur d'Al-Shabab, envisage d'aligner Partey dans le onze de départ face à Al-Ahli, au détriment du Français Yacine Adli au milieu de terrain.

Letsch arrêtera sa composition de départ aujourd'hui, jeudi, après que l'équipe aura disputé un entraînement léger sur le terrain annexe.

Al-Shabab a réussi à bondir à la douzième place du classement du championnat saoudien, après avoir récolté 7 points lors des 3 derniers matches, ce qui a porté le total de l'équipe à 11 points, fruit de deux victoires, cinq nuls et trois défaites.

De son côté, Al-Ahli occupe la cinquième place du classement avec 21 points, récoltés en 7 victoires et 3 défaites, et il lui reste un match en retard à disputer contre son rival traditionnel, Al-Nassr.