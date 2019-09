Le titre de champion du monde 1998 est votre meilleur souvenir au Stade de France

Après 100 matches des Bleus dans l'histoire au Stade de France, votre souvenir le plus marquant est le titre de champion du monde remportée en 1998.

Ce mardi soir, l'équipe de a réussi sa 100ème au Stade de France. Les Bleus ont vaincu Andorre devant leur public dans le cadre des qualifications pour l' grâce à des buts de Kingsley Coman, Clément Lenglet et Wissam Ben Yedder. Un bon souvenir supplémentaire à mettre au crédit de l'équipe de France dans l'enceinte dionysienne, même s'il ne vaut pas les plus beaux moments vécus dans cet antre.

Inauguré en janvier 1998, le Stade de France accueilli 100 fois les Bleus et forcément été témoin de moments historiques. Que ce soit des bons ou des moins bons moments. De la gloire en 1998 avec un succès écrasant contre le de Ronaldo à la tristesse un soir de juillet 2016 avec une défaite en finale de son Euro contre le en passant par deux qualifications pour la 2010 et 2014 avec des rencontres face à l'Eire et l' , le Stade de France a fait vivre toutes les émotions aux Bleus.

Mais l'un d'entre eux est forcément plus marquant que les autres. Il est parfois difficile de trancher entre la joie du titre remporté en 1998, qui a marqué la génération de trentenaires et plus, ou encore la victoire face à l'Ukraine, acte fondateur de l'ère Deschamps, qui a marqué la jeune génération et a été la première pierre mise à l'édifice de cette équipe de France championne du monde en 2018. Un choix cornélien.

Néanmoins, cela n'a pas été un choix compliqué à faire pour la plupart d'entre vous. C'est même plutôt une évidence en ce qui concerne le plus beau souvenir de l'histoire du Stade de France à vos yeux. C'est à une très grande majorité que vous avez voté en faveur du sacre lors de la Coupe du monde 1998 en France. Vous êtes plus de 77% sur Facebook à penser que c'est le plus beau souvenir de l'histoire du Stade de France tandis que vous êtes 63% sur Twitter.

Ce soir les Bleus vont disputer leur 100ème match au Stade de France. Est-ce que le titre de champion du monde 1998 est votre plus beau souvenir dans ce stade ? Si c'est non, précisez lequel ! — Goal France (@GoalFrance) September 10, 2019

Pour Jo l'Barbu sur Facebook, c'est une évidence et ceux qui votent non ont tout simplement dû ne pas vivre cet évènement en direct : "Tout ceux qui disent non n'étais pas née ou ils portaient encore leurs couches". Un constat net et sans bavure tandis que parmi les "non", le souvenir de la victoire de l'Equipe de France face à l'Ukraine en 2013, la première pierre de l'ère Deschamps, permettant aux Bleus de se qualifier pour la Coupe du monde 2014 a été cité.