Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a fixé la date de l'audience dans l'affaire relative à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui oppose la Fédération sénégalaise d'une part, à la Confédération africaine de football (CAF) et à la Fédération royale marocaine d'autre part.

Le TAS a annoncé, dans un communiqué officielce mercredi, que l'audience se tiendra le 8 octobre, au siège du tribunal à Lausanne, en Suisse.

Le tribunal a précisé que la Fédération sénégalaise avait déposé son appel, le 25 mars 2026, contre une décision de la CAF déclarant l'équipe du Sénégal perdante de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 par forfait, et attribuant la victoire du match à l'équipe marocaine sur le score de 3-0.

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La Fédération sénégalaise réclame l'annulation de la décision de la CAF et la proclamation de sa sélection comme championne de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

Le TAS a expliqué que les parties ne s'étaient pas accordées sur une accélération de la procédure, si bien que l'affaire suit le calendrier ordinaire prévu par le règlement du tribunal. Les parties n'ont pas non plus demandé la tenue d'une audience publique, ce qui signifie que celle-ci se déroulera à huis clos.

À l'issue de l'audience, la formation arbitrale entamera ses délibérations. Le TAS a confirmé que la date de la décision finale n'a pas encore été fixée, en insistant sur le fait que le verdict ne sera pas rendu le jour même de l'audience.

Le Tribunal arbitral du sport a mis en garde contre la diffusion d'informations erronées sur Internet au sujet de cette affaire, affirmant que les seules informations officielles relatives au dossier sont celles publiées par les canaux du TAS.

La formation arbitrale

Le TAS a indiqué que l'audience débutera à 9h30 et se terminera dans l'après-midi. Il a ajouté : « Des représentants de la Fédération sénégalaise et de la Fédération royale marocaine seront présents en personne à Lausanne. Quant à la CAF, elle sera représentée par ses avocats. »

Il a poursuivi : la formation arbitrale du TAS est composée de Gérald Simon en tant que président (France), Luigi Fumagalli (Italie) et Ulrich Haas (Allemagne).

Le tribunal a ajouté : « Les parties se sont accordées pour que la procédure se déroule en langue française », précisant que toute communication ultérieure concernant cette affaire sera publiée sur son site Internet.

Le titre de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 pourrait devenir le premier de l'histoire du continent africain à être tranché dans les couloirs des tribunaux, après une finale hors du commun marquée par des tensions et des faits controversés.



