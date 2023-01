Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France : L’OM et le PSG fixés sur leurs futurs adversaires

Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France a été effectué ce lundi. Découvrez l’ensemble des affiches.

Les 16es de finale de la Coupe de France se terminent ce lundi avec le choc des cultures qui met aux prises le PSG aux amateurs de Pays de Cassel du côté de Bollaert à Lens. Le vainqueur de cette confrontation rejoindra les 15 autres équipes déjà qualifiées pour les 8es.

Encore de beaux chocs en perspective en Coupe

Avant même le déroulement de ce match en terre artésienne on connait déjà le programme des 8es de finale puisque le tirage au sort a été effectué juste avant. Effectué sur la chaine BeIn Sports, il a débouché sur quelques belles affiches. Le principal choc mettra aux prises l'OM à Paris, si jamais les champions de France remportent leur match du soir.

Vierzon (N2) étant la seule équipe amateure toujours en course, il devait forcément y avoir des confrontations à couteau entre les équipes engagées. Et il y en a de tous types, avec des duels entre équipes de Ligue 1 et ceux de Ligue 2 et aussi les représentants des deux championnats entre eux.

Plusieurs matches entre clubs de l’élite

L’OM, qui a fait de cette compétition son objectif pour cette deuxième partie de saison, peut s’attendre à un autre tour compliqué après avoir dominé Rennes. Les Phocéens vont défier un autre gros de Ligue 1 et pas des moindres.

Il y aura une autre affiche entre clubs de l'élite, avec l'opposition entre l'OL et le LOSC. Un sacré duel. Le bras de fer entre Lorient et Lens vaudra également le détour, de même que le derby Angers - Nantes.

Le programme des 8es de finale de Coupe de France :

Lyon - Lille OSC

Toulouse FC - Reims

Vierzon FC (N2) - Grenoble Foot 38 (L2)

AJ Auxerre - Rodez (L2)

FC Lorient - RC Lens

Paris FC (L2) - FC Annecy (L2)

Angers SCO - FC Nantes

Marseille - Pays de Cassel ou PSG