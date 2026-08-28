Après une soirée folle marquée par le tirage au sort de la Ligue des champions, l'Union des associations européennes de football (UEFA) a de nouveau enflammé l'atmosphère en procédant ce vendredi au tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue Europa.

Ce tirage a confirmé que l'édition de cette saison ne connaîtra pas de confrontations faciles, plaçant les grands du continent face à des chocs précoces qui dessineront les contours de la course au titre dès la première journée.

L'étoile égyptienne au rendez-vous

Comme à son habitude, l'empreinte égyptienne n'a pas manqué à ce rendez-vous européen. Tous les regards seront tournés vers la jeune étoile égyptienne Haitham Hassan, récemment transféré dans les rangs du Celtic écossais durant le mercato estival actuel, et qui se prépare à disputer ses premières expériences continentales sous le maillot du géant écossais.

Le tirage au sort a réservé un parcours difficile et palpitant au Celtic, qui disputera huit confrontations face à des écoles footballistiques variées, réparties comme suit : l'Olympique de Marseille, Benfica, Ferencváros, l'Union Saint-Gilloise, le Celta Vigo, l'Omónia, Beşiktaş et Utrecht.

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Un calendrier chargé qui allie l'expérience européenne de géants comme Marseille, Benfica et Beşiktaş à l'ambition d'équipes désireuses de créer la surprise, ce qui place Haitham Hassan et ses coéquipiers face à un véritable défi pour prouver leur capacité à rivaliser et à arracher le billet vers les phases à élimination directe.