La Fédération française de football a devancé l'entrée en vigueur de la loi sur la gouvernance du sport professionnel, en signant le contrat d'entraîneur de l'équipe première avec la légende des Bleus, Zinédine Zidane.

Cette loi, qui transforme la Ligue de Football Professionnel (LFP) en « société commerciale des clubs », prévoit un certain nombre de dispositions, parmi lesquelles le plafonnement des salaires des dirigeants et des employés des fédérations sportives.

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Le 8 juillet dernier, la commission mixte paritaire réunissant le Sénat et l'Assemblée nationale a décidé de fixer un plafond salarial de 450 000 euros bruts annuels, conformément au plafond appliqué au « président du conseil d'administration d'un établissement public à caractère industriel et commercial ».

L'Assemblée nationale et le Sénat ont officiellement adopté le texte les 20 et 21 juillet.

Bien que la loi permette de dépasser ce plafond au moyen d'une dérogation accordée par le ministère des Sports, la Fédération française n'en aura pas besoin, car le contrat de Zinédine Zidane a été signé avant la ratification définitive de la loi.

Par conséquent, la Fédération ne sera pas contrainte de solliciter une dérogation auprès du ministère pour dépasser la limite autorisée, même si le salaire de Zidane la dépasse largement. Cela permettra également de préserver la confidentialité du salaire que percevra l'ancien joueur de la Juventus et du Real Madrid.

La ministre française des Sports, Marina Ferrari, a déclaré : « La Fédération dispose de ressources financières propres importantes et ne dépend pas du ministère des Sports. »

Dans ce dossier, la Fédération française aurait pu solliciter l'avis du ministère de tutelle, mais elle a préféré ne pas le faire, d'autant que Marina Ferrari a affirmé, à plusieurs reprises, qu'elle ne souhaitait pas intervenir dans cette question.

La Fédération française doit officiellement annoncer la nomination de Zinédine Zidane le mardi 28 juillet, lors d'une conférence de presse au siège de la Fédération, tandis que le comité exécutif tiendra une réunion le matin du même jour pour confirmer le choix du président Philippe Diallo, selon le journal « L'Équipe ».