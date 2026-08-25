Le tifo de Marseille fait polémique : pourquoi les ultras du club ont-ils célébré le sacre de l'Espagne ?

Le tifo géant déployé par les ultras des « South Winners », qui soutiennent le club français de l'Olympique de Marseille, sous le slogan « Viva Roja », c'est-à-dire « Vive l'Espagne », au stade Vélodrome, vendredi dernier, a suscité un vif intérêt.

Ce tifo géant a été déployé avant le coup d'envoi du match d'ouverture de la nouvelle saison de Ligue 1 entre Marseille et Strasbourg. Il a occupé toute la façade de la tribune sud, attirant les regards des observateurs, qui se sont interrogés sur les raisons d'une telle célébration de la victoire espagnole en Coupe du monde au sein des tribunes d'un club français, une image inattendue à première vue.

Tout cela intervient au moment où l'équipe de France a été éliminée de la Coupe du monde dès les demi-finales, précisément face à l'Espagne, après une défaite deux buts à zéro.

Malgré les nombreux éloges dont ce geste a fait l'objet dans les médias espagnols, il a suscité curiosité et interprétations diverses au sein du monde sportif français. C'est ce qui a poussé Rachid Zeroual, vice-président du groupe d'ultras, à s'exprimer lors d'un entretien accordé à la plateforme « Football Club de Marseille » sur « YouTube » afin d'en éclaircir le contexte et de démentir les rumeurs.

Zeroual a réfuté les spéculations qui liaient le tifo à des messages adressés contre l'ancien sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps ou d'autres parties, déclarant : « J'ai entendu beaucoup de rumeurs à ce sujet. Ce qui s'est passé ressemble à ce que nous avons vu avec des équipes comme le Sénégal ou l'Algérie (lors de leur sacre en Coupe d'Afrique des nations), lorsque tout le monde est surpris par une performance collective et un football magnifique. Qui d'entre nous ne suit pas le clasico entre Barcelone et le Real Madrid ? L'équipe d'Espagne a livré une prestation époustouflante et m'a personnellement impressionné. De plus, notre groupe compte des éléments espagnols, et nous sommes fiers d'être une communauté multiculturelle à 100 %. »

Sur le plan sportif, Marseille a entamé sa nouvelle saison par une prestation solide, après avoir signé une large victoire quatre buts à zéro aux dépens de Strasbourg, s'emparant provisoirement de la tête du classement avant son duel très attendu face à Monaco dimanche prochain, dans le cadre de la deuxième journée du championnat.