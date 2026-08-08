Le Marocain Nayef Aguerd, défenseur de l'Olympique de Marseille, s'est rapproché d'un retour en Liga au cours de ce mercato estival.

Selon le journal espagnol « Marca », Aguerd deviendra la première recrue de la Real Sociedad pour la nouvelle saison, l'accord avec l'Olympique de Marseille concernant l'arrivée du défenseur marocain sous forme de prêt étant quasiment finalisé.

Le montant que versera la Real Sociedad, ainsi que la clause d'option d'achat qui ne sera pas obligatoire, sont sur le point d'être tranchés.

Le journal a précisé qu'Aguerd doit passer les examens médicaux nécessaires afin de concrétiser son souhait de retour à la Real Sociedad, avant de prouver sur le terrain qu'il est dans une bonne condition physique, ce qui représente la plus grande incertitude autour de ce transfert dont Erik Bretos, le directeur sportif du club, a finalement pris la décision de le mener à son terme.

Aguerd avait rejoint Marseille l'été dernier pour 23 millions d'euros, et est rapidement devenu l'un des piliers essentiels de l'équipe. Cependant, l'intérêt de plusieurs clubs pour ses services a ouvert la porte à son départ, après qu'il a reçu des offres de clubs du Golfe, notamment d'Al-Sadd du Qatar, en plus d'un intérêt antérieur de Rennes avant l'expiration de la clause de résiliation de son contrat, fixée à 15 millions d'euros.