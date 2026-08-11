Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Le temps presse et les nerfs sont à vif : une vidéo résume l'état des joueurs de l'Espagne dans les dernières minutes du Mondial

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
Espagne
Argentine
É.-U.

Vent de panique sur le banc de la Roja

Dans quelques jours, l'Espagne fêtera le premier mois de son sacre de championne du monde, obtenu grâce à sa victoire contre l'Argentine (1-0) à New York sur un but inscrit par Ferran Torres à la 106e minute, et ce pour la première fois depuis 2010.

La sélection espagnole a publié sur ses comptes de réseaux sociaux une vidéo résumant les dernières minutes de la finale de la Coupe du monde 2026.

Le commentaire accompagnant la vidéo était le suivant : « Le temps file. Les nerfs sont à vif. Les joueurs paniquent sur le banc de touche. Fabián est au bord de la crise cardiaque. Trois minutes, deux minutes, une seule minute pour devenir... champions du monde. S'il ne faut regarder qu'une seule vidéo aujourd'hui, que ce soit celle-ci. »

La vidéo montre des joueurs comme Aymeric Laporte, Rodri Hernández et Fabián Ruiz, visiblement tendus, se couvrant sans cesse le visage de leurs mains, incapables d'en supporter davantage.

La sélection espagnole a débuté son parcours au Mondial par un match nul et vierge contre le Cap-Vert, puis des victoires face à l'Arabie saoudite (4-0) et à l'Uruguay (1-0), avant d'éliminer, dans les phases à élimination directe, l'Autriche (3-0), le Portugal (1-0), la Belgique (2-1) et la France (2-0).


Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google