Dans quelques jours, l'Espagne fêtera le premier mois de son sacre de championne du monde, obtenu grâce à sa victoire contre l'Argentine (1-0) à New York sur un but inscrit par Ferran Torres à la 106e minute, et ce pour la première fois depuis 2010.

La sélection espagnole a publié sur ses comptes de réseaux sociaux une vidéo résumant les dernières minutes de la finale de la Coupe du monde 2026.

Le commentaire accompagnant la vidéo était le suivant : « Le temps file. Les nerfs sont à vif. Les joueurs paniquent sur le banc de touche. Fabián est au bord de la crise cardiaque. Trois minutes, deux minutes, une seule minute pour devenir... champions du monde. S'il ne faut regarder qu'une seule vidéo aujourd'hui, que ce soit celle-ci. »

La vidéo montre des joueurs comme Aymeric Laporte, Rodri Hernández et Fabián Ruiz, visiblement tendus, se couvrant sans cesse le visage de leurs mains, incapables d'en supporter davantage.

La sélection espagnole a débuté son parcours au Mondial par un match nul et vierge contre le Cap-Vert, puis des victoires face à l'Arabie saoudite (4-0) et à l'Uruguay (1-0), avant d'éliminer, dans les phases à élimination directe, l'Autriche (3-0), le Portugal (1-0), la Belgique (2-1) et la France (2-0).



