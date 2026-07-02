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Le temps lui donne raison… Maradona avait prédit les événements de la Coupe du monde 2026 il y a huit ans

Argentine vs Cap-Vert
Argentine
Cap-Vert
Coupe du monde
Mexico vs Angleterre
Mexico
Angleterre
D. Maradona
Argentine
Cap-Vert
É.-U.
Mexique
Angleterre

Il y a huit ans, la légende argentine anticipait déjà le déroulement des événements.

La légende argentine Diego Armando Maradona avait prédit, il y a huit ans déjà, les événements de la Coupe du monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le champion du monde 1986 avec l’Argentine est décédé en 2020, à près de 60 ans, des suites d’un infarctus.

Mais en 2018, deux ans avant sa disparition, la légende argentine avait lancé, d’après le quotidien Marca : « Les Américains voudront diviser le match en quatre mi-temps pour laisser place aux publicités. »

Le temps a donné raison à la légende du football : lors de la Coupe du monde 2026, chaque période sera interrompue environ cinq minutes pour permettre aux joueurs de s’hydrater, temps pendant lequel des publicités seront diffusées à la télévision.

Il a ajouté en riant : « Je n’aime pas ça ; les matchs perdront de leur intensité. Les Canadiens sont peut-être d’excellents patineurs, mais les Américains voudront disputer le match en quatre périodes de 25 minutes chacune à des fins publicitaires, alors qu’on était censés jouer 100 minutes. »

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Angleterre
ANG

Il a conclu : « Le Mexique remportera cette Coupe du monde, même s’il ne le mérite pas. En réalité, s’il passe deux tours, il croisera le Brésil ou l’Allemagne et sera éliminé. »

Le Mexique affrontera l’Angleterre en huitièmes de finale, puis, en cas de succès, le vainqueur du match Brésil-Norvège en quarts.

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