Serhou Guirassy continue de marquer les esprits en Ligue des champions, après avoir porté son total à 23 buts en seulement 31 matches dans la compétition.

Guirassy a inscrit les deux buts de la victoire du Borussia Dortmund face au FC Qarabağ 2-1 ce mardi soir, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

La star guinéenne s'est rapprochée du record de Marco Reus, meilleur buteur du Borussia Dortmund dans la compétition continentale.

Selon les statistiques de « Mister Chip » sur X, Guirassy est devenu le quatrième joueur le plus rapide à atteindre ce total dans l'histoire de la compétition, derrière Erling Haaland, qui a eu besoin de 19 matches, Filippo Inzaghi et Ruud van Nistelrooy, qui ont atteint ce chiffre en 29 matches chacun.

Une course historique avec les grands

Cette statistique place Guirassy devant des noms prestigieux de l'histoire de la Ligue des champions, puisque Mario Gomez a eu besoin de 33 matches pour atteindre les 23 buts, tandis que Harry Kane en a eu besoin de 35, Karim Benzema de 37, Robert Lewandowski de 40, Kylian Mbappé de 41 et Lionel Messi de 42.

Guirassy a par ailleurs inscrit 7 doublés en Ligue des champions depuis le début de la saison 2024-2025, égalant Harry Kane en tant qu'auteurs du plus grand nombre de doublés dans la compétition sur cette période, selon « Opta ».





Le record de Reus et un statut africain remarquable

Guirassy est devenu le deuxième joueur à dépasser les 20 buts avec le club allemand dans la compétition, derrière Marco Reus, détenteur du record avec 24 buts, selon « Squawka ».

Dans le cadre de la course africaine, Guirassy occupe la cinquième place parmi les meilleurs buteurs historiques de la Ligue des champions issus du continent, avec un total de 23 buts.

Guirassy se place derrière les légendes : Mohamed Salah, en tête avec 50 buts, Didier Drogba (44), Samuel Eto'o (30) et Sadio Mané (27), selon « Stats du foot ».

À 30 ans, Guirassy a encore le temps de dépasser au moins Eto'o et Mané, pour consolider sa place parmi ces stars, d'autant que 23 buts en 31 matches traduisent un rendement exceptionnel.



