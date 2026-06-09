Le Telegraaf sous le feu des critiques : la rumeur concernant Feyenoord et Lutsharel Geertruida semble infondée

Marcel van der Kraan, journaliste au De Telegraaf, fait l’objet de vives critiques de la part des supporters de Feyenoord. Sur les réseaux sociaux, ces derniers doutent de la rumeur qu’il a relayée lundi.

Selon le journaliste, le défenseur de Leipzig serait disposé à revenir au Feyenoord, une option discutée dimanche à l’issue du tournoi international junior organisé par Van Persie à Maassluis.

Selon le journaliste, une condition essentielle était le maintien de Van Persie à son poste d’entraîneur pour la saison prochaine. Geertruida n’aurait découvert la destitution de Van Persie qu’en cours de route, une fois l’information rendue publique.

Or, une reconstitution publiée mardi matin dans l’Algemeen Dagblad rend ce scénario hautement improbable : selon le quotidien, Devy Rigaux et Robert Eenhoorn auraient déjà notifié le départ de Van Persie dès vendredi matin.

« Au centre d’entraînement 1908, c’est Rigaux qui fait office d’émissaire. Le Belge de 38 ans, en poste depuis une semaine chez Feyenoord, veut tourner la page et, à ses yeux, le départ de Van Persie en fait partie. D’une voix posée, il explique à l’ancien buteur que son contrat, pourtant valable pour une saison supplémentaire, sera résilié dès ce week-end. Unehoorn laisse le jeune Belge s’exprimer, mais fait comprendre qu’une décision mûrement réfléchie et largement soutenue a déjà été prise », écrit Gouka. Dans ces conditions, il paraît peu plausible que Van Persie ait pu contacter son ancien coéquipier Geertruida.

Van Hanegem

Auparavant, Willem van Hanegem avait déjà critiqué, dans son propre podcast, la relation entre l’entraîneur de Feyenoord et le journaliste de Maassluis. « Van der Kraan et Van Persie se connaissent bien depuis des années. Ils se rendent visite et se voient souvent en dehors du football. »

« Il suit Feyenoord depuis longtemps pour De Telegraaf, mais n’a jamais écrit d’articles critiques sur Van Persie pendant toute cette période. C’est grave, mais nous le savons depuis un certain temps. Il se met en colère lorsque d’autres journalistes disent la vérité et s’en écarte ensuite. Il finit alors par mentir. J’ai du mal à accepter cela, car il semble y avoir des intérêts en jeu », a déclaré Van Hanegem.