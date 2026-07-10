Le technicien portugais Pedro Gonçalves est officiellement nommé à la tête de l’équipe de l’Armée royale

L'Armée royale marocaine a officialisé l'arrivée de l'entraîneur portugais Pedro Gonçalves, qui dirigera l'équipe première pour les deux prochaines saisons, en remplacement de son compatriote Alexandre Santos.

Gonçalves arrive à l’Armée royale après un parcours d’entraîneur varié sur le continent africain, commencé par plusieurs années au sein du centre de formation du Sporting CP, au Portugal, avant de prendre la direction du centre de formation du 1º de Agosto, en Angola, puis de remporter des succès remarquables avec les sélections jeunes angolaises.

Il a ensuite dirigé la sélection angolaise des moins de 17 ans puis celle des moins de 20 ans, inscrivant son nom dans l’histoire du football angolais grâce aux performances réalisées avec ces équipes nationales.

Il a ensuite dirigé les Young Africans de Tanzanie ; bien qu’il ait quitté le club avant la fin de la saison écoulée, il a contribué au titre de champion de Tanzanie ainsi qu’à la victoire en Mapinduzi Cup.

Gonsalves aborde désormais un nouveau défi au sein de l’un des plus grands clubs du Maroc et d’Afrique. L’Armée royale possède un palmarès impressionnant, comprenant un titre en Ligue des champions d’Afrique, 13 championnats du Maroc et 12 Coupes du Trône.

Ce choix stratégique s’inscrit dans un contexte footballistique marocain en plein essor, porté par d’importants investissements et par la préparation de la Coupe du monde 2030, que le royaume coorganisera avec l’Espagne et le Portugal.

Rappelons que l’Armée royale a terminé la saison dernière du championnat marocain à la quatrième place avec 55 points, tandis que le Maghreb de Fès a remporté le titre.