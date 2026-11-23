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La polémique enfle autour du sort de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 entre le Maroc et le Sénégal, alors que circulent des informations évoquant la possibilité que le match soit rejoué sur décision du Tribunal arbitral du sport, le « TAS ».

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Pourtant, selon le journal marocain « Al Mountakhab », une lecture juridique du dossier marocain écarte ce scénario et éclaire la nature des décisions que le tribunal est en mesure de rendre.

Le quotidien cite une source au fait du dossier et proche de l'équipe juridique marocaine, selon laquelle l'hypothèse d'une décision ordonnant de rejouer la finale ne repose sur aucun fondement juridique et va à l'encontre de la nature même de la compétence du Tribunal arbitral du sport, dont le rôle se limite à examiner la légalité de la décision contestée, et non à lui substituer une nouvelle décision.

La même source précise que la partie marocaine a présenté, lors des audiences, des arguments qualifiés de solides, appuyés par de nouveaux enregistrements attestant le retrait total de la sélection sénégalaise de la pelouse, dans le cadre de son recours contre la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) concernant la finale.

Elle souligne toutefois que la présentation de ces éléments de preuve ne signifie pas que l'affaire est d'ores et déjà tranchée en faveur du Maroc, rappelant que la Fédération sénégalaise a elle aussi fait valoir ses arguments devant le tribunal et que la décision finale reste du ressort de la formation arbitrale, à l'issue des audiences et des délibérations juridiques.

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Cette source met également en garde contre les fuites qui circulent au sujet du contenu du verdict attendu, assurant qu'elles ne reposent sur aucune information fiable, compte tenu de la stricte confidentialité qui entoure les délibérations du Tribunal arbitral du sport et de l'impossibilité de présumer de la teneur de la décision avant son annonce officielle.

D'après les explications juridiques rapportées par le journal marocain, le tribunal dispose de deux options principales dans ce dossier : la première consiste à confirmer la décision du jury d'appel de la CAF, qui a déclaré le Sénégal battu sur le score de 3-0 et attribué le titre au Maroc ; la seconde, à annuler cette décision et à revenir au résultat obtenu sur le terrain, qui avait vu le Sénégal s'imposer.

Selon cette lecture, le scénario d'un match rejoué, que ce soit sur terrain neutre ou en format aller-retour, ne figure pas parmi les décisions envisageables dans le cadre de la compétence juridictionnelle du tribunal dans cette affaire.