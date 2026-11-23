La polémique enfle autour du sort de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 entre le Maroc et le Sénégal, alors que circulent des informations évoquant la possibilité que le match soit rejoué sur décision du Tribunal arbitral du sport, le « TAS ».
Pourtant, selon le journal marocain « Al Mountakhab », une lecture juridique du dossier marocain écarte ce scénario et éclaire la nature des décisions que le tribunal est en mesure de rendre.
Le quotidien cite une source au fait du dossier et proche de l'équipe juridique marocaine, selon laquelle l'hypothèse d'une décision ordonnant de rejouer la finale ne repose sur aucun fondement juridique et va à l'encontre de la nature même de la compétence du Tribunal arbitral du sport, dont le rôle se limite à examiner la légalité de la décision contestée, et non à lui substituer une nouvelle décision.
La même source précise que la partie marocaine a présenté, lors des audiences, des arguments qualifiés de solides, appuyés par de nouveaux enregistrements attestant le retrait total de la sélection sénégalaise de la pelouse, dans le cadre de son recours contre la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) concernant la finale.
Elle souligne toutefois que la présentation de ces éléments de preuve ne signifie pas que l'affaire est d'ores et déjà tranchée en faveur du Maroc, rappelant que la Fédération sénégalaise a elle aussi fait valoir ses arguments devant le tribunal et que la décision finale reste du ressort de la formation arbitrale, à l'issue des audiences et des délibérations juridiques.
Cette source met également en garde contre les fuites qui circulent au sujet du contenu du verdict attendu, assurant qu'elles ne reposent sur aucune information fiable, compte tenu de la stricte confidentialité qui entoure les délibérations du Tribunal arbitral du sport et de l'impossibilité de présumer de la teneur de la décision avant son annonce officielle.
D'après les explications juridiques rapportées par le journal marocain, le tribunal dispose de deux options principales dans ce dossier : la première consiste à confirmer la décision du jury d'appel de la CAF, qui a déclaré le Sénégal battu sur le score de 3-0 et attribué le titre au Maroc ; la seconde, à annuler cette décision et à revenir au résultat obtenu sur le terrain, qui avait vu le Sénégal s'imposer.
Selon cette lecture, le scénario d'un match rejoué, que ce soit sur terrain neutre ou en format aller-retour, ne figure pas parmi les décisions envisageables dans le cadre de la compétence juridictionnelle du tribunal dans cette affaire.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.