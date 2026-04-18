Le tandem offensif entre Harry Kane et le Bayern Munich est brutalement perturbé, et sa participation à la Coupe du monde est désormais menacée

Serge Gnabry manquera le reste de la saison et pourrait également rater la Coupe du monde. L’attaquant du Bayern Munich souffre d’une déchirure musculaire à l’aine et suivra une rééducation durant les prochaines semaines, selon les examens du staff médical.

Le club bavarois ne prévoit pas son retour de sitôt, ce qui met en péril sa participation à la Coupe du monde cet été.

Cette blessure intervient à la veille d’une rencontre qui pourrait offrir au Bayern son 35^e titre de champion.

Il manquera aussi la finale de la Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen et les deux actes face au Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des champions. Cette saison, Gnabry a inscrit dix buts et délivré onze passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues.

Reste donc à voir si Gnabry sera disponible pour la Coupe du monde, où l’Allemagne affrontera le Costa Rica, l’Équateur et la Côte d’Ivoire lors de la phase de groupes. Lors de la dernière trêve internationale, l’attaquant bavarois avait disputé 90 minutes contre la Suisse et une mi-temps face au Ghana.

Outre Lennart Karl, déjà blessé, Vincent Kompany pourrait alors aligner Jamal Musiala ou Michael Olise dans un rôle de meneur de jeu derrière Kane.