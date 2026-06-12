Le talentueux attaquant du Feyenoord Hwang a guidé la Corée du Sud vers une victoire sur la République tchèque en Coupe du monde

Grâce à une seconde période dominée, la Corée du Sud a logiquement battu la République tchèque et a pris ses premiers points dans cette Coupe du monde. Le milieu du Feyenoord Hwang In-beom, auteur d’un but et d’une passe décisive pour Oh Hyeon-gyu, a permis aux siens de renverser l’ouverture du score de Ladislav Krejcí : 2-1. Avec ce succès, la Corée du Sud totalise trois points dans le groupe A, au même titre que le Mexique.

Dominatrice en première période, la Corée du Sud, avec Hwang In-beom à la baguette au milieu de terrain, a constamment pressé et n’a pas eu besoin de beaucoup pour mettre à mal une défense tchèque fébrile.

Son Heung-min a été le premier à se signaler, contraignant Robin Hranác à repousser sa frappe. Sur le corner qui a suivi, Lee Han-beom a également été menaçant : sa tête a frôlé la lucarne de Matej Kovár.

Le joueur du PSV a ensuite bien réagi sur une frappe lointaine du milieu du PSG Lee Kang-in, puis s’en est sorti indemne lorsque Son a tiré juste à côté depuis l’entrée de la surface. Les Tchèques, très décevants, n’ont été dangereux qu’une fois, sur corner.

Après la pause, le scénario ne change guère : la Tchéquie, toujours timide, cède le ballon et le terrain à des Sud-Coréens dominateurs dans l’entrejeu, où Hwang se distingue déjà avant de jouer les héros.

Les occasions se sont rapidement enchaînées pour la Corée du Sud en deuxième période et Son aurait dû profiter de l’excellente passe en profondeur de Lee Kang-in, mais la star n’a pas réussi à lobber Kovár, bien sorti.

Contre toute attente, la Tchéquie a ouvert le score peu après l’heure de jeu : un long lancer de Vladimír Coufal a trouvé la tête de Krejci, qui a surpris la défense sud-coréenne et expédié le ballon dans le petit filet (0-1).

Ce but inattendu lance une seconde période totalement folle. À peine dix minutes plus tard, Hwang égalise : après un crochet qui élimine Kovár d’un seul mouvement, il lobe tranquillement le gardien pour le 1-1.

Les Tchèques ne se montraient dangereux que sur coups de pied arrêtés et pensaient repasser devant grâce à une tête puissante de Tomás Souček, finalement signalé hors-jeu.

Ce but a réveillé la Corée du Sud, qui a immédiatement repris l’initiative. Une superbe passe en profondeur de Paik Seung-ho a lancé Hwang, dont le centre précis a été conclu par Oh : 2-1.

Dans le temps additionnel, les Tchèques ont encore frôlé l’égalisation, mais le gardien Kim Seung-gyu a repoussé in extremis la tentative d’Adam Hlozek d’un réflexe remarquable.