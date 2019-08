Le tacle de Lukaku envers la Premier League : "En Serie A, on s'entraîne vraiment"

Débarqué de Manchester United à l'Inter Milan cet été, Romelu Lukaku estime qu'on travaille beaucoup plus dur en Italie.

L’international belge a analysé le régime d’entraînement en après son transfert de à l’ pour 80 millions d’euros la semaine dernière.

Et dans une courte interview pour OTRO, Lukaku a révélé qu'il avait trouvé l'entraînement plus difficile en Italie qu'en , où il avait récemment été critiqué par l'ancienne légende de United, Gary Neville, pour avoir été "en surpoids et peu professionnel" juste avant son arrivée en Lombardie.

Lorsqu'on lui a demandé comment se déroulait l'entraînement de son nouveau club, l'attaquant de 26 ans, visiblement fatigué, a admis: «C'est dur... C’est différent», a ajouté Lukaku. «En Angleterre, c’est beaucoup de travail. Mais ici [en Italie] c’est du vrai travail."

Lukaku a rejoint l'Inter après une période relativement décevante à Old Trafford, où il avait perdu sa position de titulaire au profit de Marcos Rashford suite à l'arrivée de l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer en décembre dernier.

Malgré la mauvaise passe du Belge à United, le nouvel entraîneur de l'Inter, Antonio Conte, avait hâte de le recruter. Lukaku souhaite désormais donner à sa carrière un nouveau départ en et aider l'Inter à réduire l'écart sur .

Interrogé par OTRO sur ses premières impressions sur la ville de Milan, Lukaku a répondu: «La ville est belle. Mais je ne suis pas venu ici pour y vivre. Je suis venu ici pour aider l'équipe à réaliser quelque chose. "

Reste à constater l'adaptation de Lukaku à la dans les prochains mois.