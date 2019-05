Le supporter rennais frappé par Neymar porte plainte contre...Pierre Ménès

La personne qui a reçu une claque de la part de Neymar va déposer une plainte. Pas contre l'attaquant du PSG, mais contre Pierre Ménès.

Le supporter du qui avait provoqué Neymar samedi à l'issue de la finale de la Coupe de France, et qui a reçu une claque en retour de la part du joueur brésilien, n'a pas encore fini de faire parler de lui . Selon ce que rapporte l'Equipe, l'individu compte déposer une plainte devant les tribunaux. Et sa cible n'est pas l'attaquant du PSG, qui s'est excusé depuis pour son geste, mais le chroniqueur Pierre Ménès.

Dimanche soir, lors de l'émission Canal Football Club de Canal+, Ménès avait tenu des propos très offensifs à l'égard du "pseudo fan" des Rouge Noir. En creux, il l'a notamment traité d' escroc, et affirmé qu'il n'était en rien une victime. Remonté, il a même déclaré que cette personne avait du "pot" car il n'y a pas eu de plainte déposée contre lui.

Manifestément, le principal intéressé n'a que très peu gouté à ses propos. Et c'est pourquoi il s'est décidé à porter l'affaire devant le Procureur de la République. Il accuserait Ménès de diffamation et demanderait réparation pour le préjudice psychologique subi.

L'article continue ci-dessous

Son avocat s'est exprimé

Son avocat, un certain Me Philippe Ohayon l'a confirmé à L'Equipe : "ce sont des milliers de personnes anonymes qui injurient ou menacent ce spectateur sur les réseaux sociaux depuis ces déclarations de M. Ménès. Pour nous, ces propos sont diffamatoires et donneront lieu à condamnation. Personne n'est au-dessus des lois. Y compris les chroniqueurs de football."

À noter que "l'invité gênant" de cette finale de Coupe de France a aussi publié des messages sur les réseaux sociaux dans lequel il exprimait son mal-être et ses difficultés à faire face aux attaques, injures et moqueries dont il est victime depuis la soirée de samedi. "Je suis actuellement dépassé par les évènements, je n'ose plus sortir de chez moi. Je dors dans hôtels, me dépalce avec un chauffeur privé par peur de croiser des supporters de football. Et c'est devenu un enfer entre insomnie, stresse et paranoia ", a-t-il notamment écrit.