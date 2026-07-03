Le successeur est déjà choisi… La Fédération algérienne songerait à limoger Petković !

La Fédération algérienne de football envisage de limoger l’entraîneur suisse Vladimir Petković après l’élimination en 32es de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Suisse (0-2). Selon le site français Foot Mercato, elle aurait déjà pris contact avec le sélectionneur malien Éric Chelle, actuellement à la tête du Nigeria.

Selon le site français « Foot Mercato », la Fédération algérienne aurait déjà pris contact avec Schell, âgé de 48 ans, pour qu’il prenne les rênes des « Guerriers du désert », bien que le contrat de Petković ait été prolongé d’un an il y a à peine un mois, une décision qui a suscité une vive polémique au sein du milieu footballistique algérien.

La défaite face à la Suisse a choqué les responsables algériens, d’autant plus que les choix tactiques de Petković, qui a aligné une équipe sans véritable attaquant, ont surpris jusqu’au joueur suisse Johan Manzambi : « Cela nous a surpris. »

Même si les Verts ont franchi le premier tour pour la deuxième fois de leur histoire, grâce au nouveau format à 48 équipes qui avantage les meilleurs troisièmes, leur niveau de jeu n’a pas convaincu.

Les Algériens avaient évité l’Espagne en terminant troisièmes de leur groupe et avaient hérité d’un adversaire, sur le papier, à leur portée, mais les hommes de Petković n’ont pas su saisir cette chance.

Chell, candidat le plus en vue pour succéder à Petković, possède une connaissance approfondie du football africain : il a mené le Mali en quarts de finale de la CAN 2023 et a déjà entraîné le club algérien d’Oran avant de prendre les commandes du Nigeria en 2025.

L’entraîneur a opéré un changement radical au sein de la sélection des « Aigles verts », qu’il a menés à la troisième place lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations, après une déception lors des éliminatoires de la Coupe du monde, où ils avaient échoué à se qualifier en s’inclinant aux tirs au but face à la République démocratique du Congo.