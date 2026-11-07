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Jurgen Klopp a dévoilé son groupe pour les prochains matches de l’Allemagne en Ligue des nations contre la Serbie et les Pays-Bas, tranchant la question de la hiérarchie des gardiens. L’ancien entraîneur de Liverpool a misé sur l’expérience en désignant Marc-Andre ter Stegen comme titulaire incontesté dans les buts.

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Un choix sans équivoque dans les buts

Klopp a finalisé sa liste pour l’Allemagne en vue des prochains matches de Ligue des nations, affichant clairement sa position au poste de gardien. Si l’absence de l’attaquant du FC Barcelone Karim Adeyemi est à noter, Ter Stegen a obtenu sa place en tant que premier choix dans les buts.

Le gardien expérimenté, actuellement prêté à l’Ajax par le FC Barcelone, sera titulaire devant Jonas Urbig et Alexander Nubel. Ses deux doublures ont réalisé de belles saisons en club, mais Klopp a finalement privilégié l’expérience à ce poste.

Klopp explique sa hiérarchie des gardiens

Lors d’une récente conférence de presse, Klopp a expliqué pourquoi il avait choisi de confier les gants au joueur de l’Ajax. Il a reconnu que la concurrence était forte au sein du groupe, tout en insistant sur la nécessité de disposer d’un gardien fiable et rassurant derrière sa défense.

« Marc réalise une saison fantastique à Amsterdam et, heureusement, les deux autres font eux aussi de très bonnes saisons », a expliqué Klopp aux journalistes, selon SPORT. « Nous abordons ces matches avec Marc comme numéro un. Il ne s’agit pas de savoir qui réalise les meilleurs arrêts à un instant donné, car un gardien doit apporter beaucoup de stabilité et de confiance. »

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Orienter le jeu depuis l’arrière

Ter Stegen connaît actuellement un renouveau en Eredivisie après qu’une grave blessure l’a privé de la Coupe du monde 2026. Klopp a souligné que la compréhension tactique globale et la qualité de relance de l’ancien capitaine du FC Barcelone le distinguaient de ses concurrents.

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« La première exigence pour un gardien, c’est d’empêcher le ballon de finir au fond des filets. C’est le plus important », a ajouté Klopp. « Mais au-delà de cela, plusieurs autres aspects comptent : comment peut-il orienter notre jeu, y compris lorsque nous avons le ballon ? Comment gère-t-il ces situations ? Et lorsque nous défendons avec une ligne haute, à quel moment peut-il les reconnaître pour intervenir plus haut sur le terrain en tant que gardien ? »

L’entraîneur a insisté sur l’importance, dans son dispositif tactique, des sorties anticipées du gardien, ajoutant : « C’est une étrange façon de le dire, mais il s’agit essentiellement de savoir quand sortir pour écarter le danger, sans chercher à dribbler, simplement en dégageant le ballon. Tout cela fait partie du travail. Marc est le plus expérimenté dans ce domaine et, oui, nous abordons ces matches avec lui comme numéro un. »

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Consolider sa place de titulaire

L’Allemagne va désormais se tourner vers deux matches décisifs de Ligue des nations contre la Serbie et les Pays-Bas. Pour Ter Stegen, cette trêve internationale représente une occasion en or de s’installer durablement comme titulaire sous la nouvelle direction.

Alors qu’il bénéficie enfin de nouveau d’un temps de jeu régulier en club, le gardien sera déterminé à justifier la confiance de son entraîneur et à laisser ses précédents problèmes de blessure derrière lui.