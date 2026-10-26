« Le succès est une motivation, pas l’objectif final » : Luis de la Fuente, vainqueur de la Coupe du monde, réagit au prix du meilleur entraîneur du Ballon d’Or

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Luis de la Fuente a confirmé sa place parmi les grands entraîneurs de l’ère moderne en étant désigné meilleur entraîneur du football mondial. Le sélectionneur espagnol a reçu cette prestigieuse récompense au terme d’une campagne historique qui a vu son équipe nationale atteindre le sommet du football.

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Une soirée de gloire pour le stratège espagnol

De la Fuente a officiellement été sacré meilleur entraîneur du monde après avoir reçu le Trophée Johan Cruyff lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2026. L’entraîneur expérimenté était le grand favori pour cette distinction après le parcours dominateur de l’Espagne jusqu’au titre mondial, durant lequel son équipe a séduit les supporters en alliant rigueur tactique et créativité.

Monté sur scène pour recevoir le trophée, De la Fuente est resté humble malgré l’importance de l’événement. Il a tenu à saluer la qualité des autres candidats et l’effort collectif nécessaire pour atteindre un tel niveau. « Bonsoir, c’est un véritable honneur pour moi de recevoir ce prix. C’est un honneur ; figurer parmi les nommés était déjà une récompense en soi. Je tiens donc à féliciter les autres nommés, qui ont eux aussi mérité leur place ici. Je considère cela comme une réussite collective : celle d’un groupe formidable de joueurs et d’un staff technique, les meilleurs du monde, si je puis me permettre », a-t-il déclaré devant un public où se côtoyaient de nombreuses personnalités.

Une concurrence de haut niveau surmontée pour décrocher le titre

La course au Trophée Cruyff a été particulièrement disputée, avec plusieurs entraîneurs auteurs de saisons marquantes. De la Fuente a devancé de prestigieux compatriotes espagnols, dont Luis Enrique, du Paris Saint-Germain, Mikel Arteta, d’Arsenal, et Unai Emery, qui a mené Aston Villa au sacre en Ligue Europa. L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, complétait la liste des cinq finalistes, mais le Belge n’a pas pu assister à la cérémonie en raison de problèmes de santé.

Malgré le calibre de ses concurrents, la victoire de De la Fuente en Coupe du monde a été le facteur décisif pour les votants. L’entraîneur espagnol a profité de cette tribune pour associer chaque membre de la fédération à ce succès : « Je tiens à remercier la RFEF (Fédération royale espagnole de football), le président, le directeur sportif et l’ensemble du personnel. Et, bien sûr, mon agence également. »

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La philosophie derrière les champions du monde

Troisième du vote lorsqu’il avait mené l’Espagne au titre à l’Euro 2024, l’entraîneur de 65 ans a cette fois remporté la plus haute distinction après son triomphe en Coupe du monde. Mais plutôt que de voir ces succès comme l’apogée de sa carrière, De la Fuente y puise une motivation pour l’avenir. « Le succès n’est pas une fin en soi : ce prix n’est pas un objectif atteint, c’est une motivation », a-t-il expliqué devant les légendes et les médias réunis.

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Insistant sur la nécessité de continuer à progresser, De la Fuente a rendu hommage à ceux qui l’ont soutenu tout au long de son parcours, concluant son discours ainsi : « Je veux terminer en remerciant ma famille, ceux qui sont ici et ceux qui ne sont plus parmi nous. Je pense à mes parents et à mon frère. » Il a ajouté que « les réussites individuelles sont le reflet d’une réussite collective ».

Romeu rend hommage aux joueuses de Barcelone après sa récompense

L’entraîneur de Barcelone, Pere Romeu, a été sacré entraîneur de l’année du football féminin lors de la cérémonie du Ballon d’Or, couronnant une campagne remarquable avec le club catalan. En recevant son prix sur scène, Romeu a exprimé sa gratitude : « C’est un plaisir d’être ici et de recevoir ce prix. Merci beaucoup. Félicitations à tous les autres. »

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L’Espagnol s’est empressé d’attribuer cette reconnaissance individuelle aux efforts collectifs de son effectif et à sa domination prolongée ces dernières années. « Ensuite, j’estime qu’il s’agit d’un prix collectif, d’un prix pour l’équipe. Nous avons d’excellentes joueuses et nous avons remporté de nombreux titres lors des titres précédents », a ajouté Romeu, avant de conclure : « Je suis très reconnaissant envers toutes les joueuses qui ont fait partie de cette saison passée. »