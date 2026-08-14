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Julian AlvarezGetty Images
Khaled Mahmoud

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Le stratagème qui a retourné la situation d'Alvarez : l'Atlético Madrid au cœur de la crise de « l'Araignée »

J. Alvarez
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Nouvelles coulisses derrière la crise entre Álvarez et l'Atlético

Les médias argentins, et en particulier les journalistes proches de Julian Alvarez, ont totalement démenti la véracité des informations faisant état d'un revirement de l'attaquant surnommé « l'Araignée », qui aurait informé ses coéquipiers de l'Atlético Madrid de ses regrets quant à sa décision de partir, affirmant que la réalité est bien loin de ces rumeurs.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a rapporté qu'Alvarez se sent trahi par la direction de l'Atlético Madrid, précisant que ses récentes déclarations sont intervenues à la demande directe du club lui-même.

Dans ce contexte, Martin Arevalo, journaliste sur la chaîne « ESPN » et auteur de la fameuse interview avec Alvarez, dans laquelle ce dernier avait laissé entendre son désir de changer d'air pendant la période de la Coupe du monde, a révélé que c'est la direction de l'Atlético qui a demandé au joueur de sortir publiquement et de déclarer son souhait de partir, comme condition pour accepter son départ.

Arevalo a détaillé la situation en déclarant : « L'entraîneur Diego Simeone ne veut pas intervenir dans cette décision ; il connaît très bien la position du joueur, et la décision finale est désormais entre les mains du propriétaire de l'Atlético Madrid. »

Le journaliste a ajouté, sur un ton catégorique, qu'Alvarez « ne peut pas rester une minute de plus au club, car il ne se sent absolument pas à l'aise avec cette situation ».

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Arevalo a justifié sa conclusion en affirmant : « Les proches du joueur assurent que lorsqu'il a parlé publiquement, il avait reçu un message de l'Atlético lui demandant de présenter sa demande de départ devant les médias, après l'avoir présentée à huis clos. Ils le lui ont demandé afin que les supporters comprennent que la décision de partir ne vient pas du club. »

Le journaliste a poursuivi : « Mais les déclarations n'ont ensuite pas plu à la direction ! Après avoir écouté toutes les parties, il apparaît que la situation est devenue extrêmement complexe. Le joueur ne veut pas rester, et Simeone, qui le considère comme l'un des 5 meilleurs joueurs du monde, souhaite qu'il reste mais connaît la décision du joueur. En contrepartie, l'Atlético refuse de le vendre à moins que ne soit payée la valeur de la clause libératoire, qui équivaut à cinq fois sa valeur marchande. »

Le rapport s'est achevé en soulignant que la situation est devenue extrêmement embarrassante et gênante pour la star argentine, car il s'est retrouvé dans une position à laquelle il ne s'attendait absolument pas. Malgré le calme prudent qui règne actuellement sur la scène, d'intenses tractations se déroulent en coulisses, et Alvarez devrait entreprendre de nouvelles démarches au cours des prochains jours.

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