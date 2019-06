Le staff médical du PSG se déplace au Brésil pour la blessure de Neymar

Dans un communiqué publié sur son site, le PSG a fait savoir que 2 médecins du Club s'étaient rendus au Brésil pour la blessure de Neymar.

Mercredi soir, lors du match amical opposant le au , Neymar a eu la terrible malchance de se blesser à la cheville. Un coup suffisamment sérieux pour l'amener à déclarer forfait pour la Copa America, compétition à laquelle il comptait prendre part cet été avec les Auriverde.

La star barcelonaise s'est blessée avec sa sélection. Toutefois, ce n'est pas à la CBF mais à son club du PSG d'évaluer et traiter sa blessure pour ensuite le remettre sur pied. Jeudi soir, le PSG a d'abord fait savoir que sa superstar souffrait "d’une entorse sévère du plan latéral externe de la cheville droite".

L'article continue ci-dessous

... international brésilien du sera réévaluée par le Département médical du Club dans les 72 heures à venir afin de définir la démarche thérapeutique à suivre et d’établir le pronostic, à savoir le délai d’arrêt du joueur consécutif à cette blessure. [2/2] — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 6 juin 2019

Mais le club de la capitale devrait rapidement en savoir plus puisqu'il a indiqué que deux médecins de l'équipe professionnelle s'étaient rendus sur place, au Brésil, afin d'évaluer la durée d'indisponibilité du numéro 10.

"Ce vendredi, le Docteur Laurent Aumont, Médecin de l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain, et le Professeur Gérard Saillant, figure internationale de la médecine du sport et membre du Board médical du club, ont pris la direction du Brésil. À 72 heures de la blessure de Neymar Jr, comme le veut le protocole, les deux médecins établiront la démarche thérapeutique et évalueront la durée d’indisponibilité du joueur. Mercredi soir, lors d’un match de préparation à la Copa América, l’attaquant international brésilien des Rouge et Bleu a été victime d’une entorse sévère du plan latéral externe de la cheville droite", a indiqué le PSG.