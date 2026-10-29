L’AC Milan et l’Inter ont présenté jeudi leurs projets pour un nouveau stade commun. La construction du Generali Stadium, comme s’appellera la nouvelle enceinte, débutera en 2028 et devrait s’achever en 2031. Il est prévu de commencer dès 2031 la démolition de 90 % de l’emblématique Stadio Giuseppe Meazza (San Siro).

Le nouveau stade pourra accueillir 71 500 spectateurs et sera construit juste à côté du Meazza. Selon The New York Times, la compagnie d’assurances Generali paiera pas moins de 650 millions d’euros pour donner son nom à la nouvelle enceinte pendant les vingt prochaines années.

Le Generali Stadium sera doté d’une structure en forme de X et d’un toit aux lignes fluides, incurvé dans deux directions. Milan y voit « un investissement novateur destiné à renforcer la compétitivité sportive, à stimuler la croissance future et à contribuer à façonner la prochaine ère du football italien ».

Le Generali Stadium a notamment été conçu par Lord Norman Foster, l’un des architectes contemporains les plus influents au monde. Il a auparavant participé, entre autres, à la conception du nouveau stade de Wembley à Londres, de la nouvelle coupole du Reichstag à Berlin et de la Hearst Tower à New York. Pour ce projet, Foster a collaboré avec David Manica, l’un des grands concepteurs de stades sportifs à l’échelle mondiale.

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« L’alliance de l’excellence architecturale et de l’expertise en matière de stades crée un lieu ancré dans l’identité de Milan, tout en étant résolument tourné vers l’avenir », écrit Milan. « Si l’architecture est nouvelle, l’ambition est claire : préserver l’atmosphère, l’émotion et le sentiment d’appartenance qui font de San Siro l’un des stades de football les plus emblématiques. »

« Avec environ 71 500 places, le Generali Stadium a avant tout été conçu autour d’un principe : rapprocher les supporters de l’action et rendre l’expérience du match aussi intense que possible. Deux niveaux de tribunes forment une enceinte continue à 360 degrés, offrant une visibilité exceptionnelle et un lien intense entre les supporters et le terrain. »

« À chaque extrémité, les emblématiques Curvas s’élèveront comme des murs de soutien d’un seul tenant et très pentus, orientés vers le terrain, avec des gradins inclinés jusqu’à 37 degrés afin de renforcer à la fois l’ambiance et l’impact visuel. La conception acoustique du stade vise à capter et à amplifier l’énergie du public, afin que les supporters restent au cœur du spectacle. »

« Cela contribue à créer une atmosphère parmi les plus vibrantes du football mondial. Une meilleure accessibilité, des espaces d’accueil modernes et un large choix de places, des expériences haut de gamme aux places populaires, permettront au stade d’accueillir toutes les générations de supporters et offriront de nouvelles façons de vivre le match. »

Le nouveau stade s’inscrit dans un vaste projet de rénovation du quartier de San Siro. De nouveaux espaces publics, des zones vertes ainsi que des lieux de loisirs et des commerces verront le jour autour du Generali Stadium. Le premier match devrait s’y jouer lors de la saison 2031/32. Juste à temps pour l’Euro 2032 en Turquie et en Italie.

Le Meazza sera démoli à 90 %. Le troisième niveau de tribunes sera notamment entièrement détruit, y compris les emblématiques tours cylindriques entourant les voies d’accès en spirale. L’immense toiture en acier sera également démontée.

Une grande structure en forme de L, située dans l’angle sud-est, sera toutefois conservée. Cette partie sera intégrée au quartier commercial et sportif environnant. Un musée, entre autres, y sera construit.