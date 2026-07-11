Le stade de Miami accueille le premier hommage officiel rendu par la FIFA à la star sud-africaine disparue

Une atmosphère empreinte de tristesse a précédé le coup d’envoi du quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la Norvège et l’Angleterre, au stade de Miami. Joueurs et supporters ont observé une minute de silence en hommage au milieu de terrain sud-africain Jaiden Adams, décédé à 25 ans.

Ses comptes sur les réseaux sociaux se sont spontanément transformés en mémorial : sa dernière publication sur Instagram, datée du 25 juin, regroupait des photos de la rencontre d’ouverture de l’Afrique du Sud face au Mexique, disputée dans le mythique stade Azteca.

Titulaire lors de cette rencontre du groupe A, il avait croisé les stars mexicaines Roberto « Pucho » Alvarado et César Montes, pour ce qui restera sa seule et unique participation à la Coupe du monde.