Alors que des millions de regards à travers le monde se tournent vers la finale de la Coupe du monde 2026, l’effervescence a débordé des limites du terrain. À la veille de la finale très attendue entre l’Espagne et l’Argentine, dont la première période s’est conclue sur un score nul et vierge, le journal espagnol Marca a déclenché une vive polémique en critiquant sévèrement l’enceinte hôte de l’événement.

Le stade de New York/New Jersey, qui accueillera la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, est ainsi pointé du doigt alors que les deux sélections aspirent à un nouveau titre supranational.

Malgré l’enjeu, le quotidien espagnol Marca a vivement critiqué l’enceinte, estimant qu’il s’agissait peut-être du « pire stade possible pour une finale de Coupe du monde », une sortie qui relance le débat sur le choix de la FIFA.

Pour rappel, la Roja s’est qualifiée en battant la France 2-0 en demi-finale, tandis que l’Argentine a renversé l’Angleterre 2-1 pour rejoindre le dernier carré et défendre son titre. «La Roja» dans un clasico très attendu.