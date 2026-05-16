Tous les billets pour les compétitions européennes ont été attribués en Liga Portugal. Les regards étaient tournés vers Benfica et le Sporting, qui se disputaient la deuxième place. C’est finalement le Sporting qui l’a emporté (3-0) et s’est assuré une place en barrages ou directement en phase de groupes de la Ligue des champions, selon les autres résultats européens. Benfica conclut néanmoins le championnat invaincu grâce à un succès 3-1 sur Estoril Praia.

Estoril Praia – SL Benfica : 1-3

Les Lisboètes ont d’emblée mis la pression et ouvert le score dès la 10^e minute : après un centre précis, Richard Ríos a devancé sa marque pour glisser le ballon au fond des filets (0-1).

Dans la foulée, les « Águias » ont alourdi le score pour mener 0-2, puis 0-3. Alexander Bah doublait la mise lorsque Tomás Araújo prolongeait de la tête le corner de Ríos vers le second poteau ; le latéral concluait sans difficulté. À peine une minute plus tard, Rafa Silva portait le score à 0-3 d’une frappe rasante qui trompait Joel Robles dans le coin opposé.

Dans le temps additionnel, Peixinho a sauvé l’honneur d’une superbe frappe lointaine, permettant à Estoril de figurer au marquoir : 1-3.

Grâce à ce succès, l’équipe de José Mourinho devient la cinquième formation de l’histoire à conclure le championnat portugais invaincue ; les quatre précédentes avaient toutes été couronnées championnes. Benfica termine néanmoins à la troisième place du classement.

Sporting CP – Gil Vicente FC (3-0)

Alors que Benfica disposait déjà d’une avance confortable, le score était encore de 0-0 à Lisbonne. La situation a toutefois rapidement évolué lorsque Pedro Gonçalves a adressé un corner au second poteau. Quaresma, complètement démarqué, a ouvert le score de la tête : 1-0.

Luis Suárez a porté le score à 2-0 en inscrivant son 28^e but de la saison. Bien servi par une trajectoire heureuse, l’avant-centre a repris de volée le ballon et l’a expédié dans le petit filet droit. À la 93^e minute, le Sporting a pu exulter une dernière fois : Morten Hjulmand a fixé le score à 3-0. Grâce à ce succès, les « Leões » concluent la Liga Portugal à la deuxième place.

Cette deuxième place ouvre généralement les portes des tours préliminaires de la Ligue des champions, mais elle pourrait cette année signifier une qualification directe. Le Sporting attend toutefois une aide d’Aston Villa : si les Villans terminent quatrièmes de la Premier League et remportent l’Europa League, les Lions accéderont directement à la phase de groupes. Benfica, de son côté, devra passer par les tours préliminaires de l’Europa League.