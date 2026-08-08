Le Sporting Portugal réalise son quatrième gros coup du mercato estival avec la vente d’Ousmane Diomandé

Le Sporting Portugal et Nottingham Forest ont trouvé un accord pour le transfert d’Ousmane Diomandé, rapportel’expert du mercato David Ornstein de The Athletic. Le défenseur central va rapporter quarante millions d’euros au club portugais.

Diomandé s’envolera dès ce samedi pour l’Angleterre afin d’y passer sa visite médicale. Si aucun problème n’est détecté, le droitier signera un contrat de cinq ans avec Forest.

Diomandé, qui mesure 1,90 mètre, a prolongé son contrat avec le Sporting au début de l’année jusqu’à la mi-2030. Le club y a inclus une clause de départ de quatre-vingts millions d’euros, mais se contente de la moitié.

Le défenseur central de 22 ans a signé au Sporting en janvier 2023, qui l’a recruté au FC Midtjylland pour un montant de 7,5 à 12,5 millions d’euros. Le club danois avait alors négocié un pourcentage de 20 % à la revente.

Malgré cela, le Sporting va réaliser une énorme plus-value sur Diomandé, qui retrouvera à Forest son compatriote et ancien du PSV Ibrahim Sangaré et devrait former une défense à trois avec Nikola Milenkovic et Murillo dos Santos.

Forest avait déjà bouclé des opérations plus tôt cet été en recrutant gratuitement le milieu défensif Xaver Schlager en provenance du RB Leipzig et en achetant le milieu offensif Gustavo Sá au FC Famalicão pour 20 millions d’euros.

Pour le Sporting, la vente de Diomandé représente le quatrième gros transfert de l’été, après Geovany Quenda (50 millions, Chelsea), Morten Hjulmand (40 millions, Atlético de Madrid) et Francisco Trincão (40 millions, Al-Ahli).

Par ailleurs, le départ définitif d’Alisson Santos vers Naples a rapporté 16,5 millions d’euros supplémentaires au Sporting, tandis que Diogo Travassos a rejoint le SC Braga pour 5,5 millions d’euros.