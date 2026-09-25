La pression monte sur Roberto De Zerbi à Tottenham, après un début de saison qui a viré au véritable cauchemar, avec des résultats décevants malgré les dépenses colossales du club lors du mercato estival.

Après cinq journées de Premier League, Tottenham reste sans victoire et occupe la dernière place du classement, en dépit de plus de 400 millions d'euros dépensés pour recruter dix joueurs cet été, ce qui place le technicien italien sous une pression grandissante.

Dans ce contexte de début catastrophique, Tim Sherwood, ancien entraîneur de Tottenham, estime que les supporters du club accueilleraient favorablement le retour de l'Argentin Mauricio Pochettino si la direction prenait la décision de limoger De Zerbi.

Dans des propos rapportés par le site français « Foot Mercato », Sherwood a déclaré : « Les supporters de Tottenham préfèrent Mauricio Pochettino à Roberto De Zerbi », tout en soulignant dans le même temps que l'effectif actuel diffère beaucoup de celui dont disposait le technicien argentin lors de son précédent passage.









Pochettino a dirigé Tottenham pendant cinq ans et demi, avant son limogeage en 2019, quelques mois après avoir mené l'équipe en finale de la Ligue des champions. Il avait également réussi durant son mandat à décrocher les deuxième et troisième places en Premier League, malgré son échec à remporter le moindre titre.

Sherwood estime que l'ampleur des dépenses estivales a considérablement relevé le niveau des attentes, affirmant : « Je connais beaucoup d'entraîneurs qui auraient rêvé de dépenser 400 millions de livres sterling pour leurs équipes ».

Alors que les résultats négatifs se poursuivent, les spéculations s'intensifient au sujet de l'avenir de De Zerbi, à un moment où les supporters de Tottenham attendent désormais un redressement rapide qui ramènerait l'équipe sur le chemin des victoires.











