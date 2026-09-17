La direction du FC Barcelone a rejeté une offre financière alléchante du géant des services bancaires numériques « Revolut », qui souhaitait devenir son nouveau partenaire financier. La raison : Luís Figo.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo », citant la radio catalane via le podcast « Barça Reservat », a rapporté les coulisses passionnantes du dossier de la recherche d'un nouveau partenaire financier pour le club catalan, après l'expiration de son contrat avec la banque « CaixaBank » il y a un an.

La radio a précisé que la direction du président Joan Laporta étudie actuellement le renouvellement du partenariat avec « CaixaBank », alors que plusieurs offres d'institutions financières mondiales sont parvenues, dont la plus notable était celle de la société britannique « Revolut ».

Selon la source, l'offre de « Revolut » représentait une opportunité exceptionnelle sur les plans financier et marketing, compte tenu du rayonnement mondial de l'entreprise et de ses conditions alléchantes.

Elle a indiqué que cette société, devenue cette année le partenaire financier mondial de Manchester City et qui apparaît au dos des maillots des équipes masculine et féminine, ainsi que sponsor principal du club italien de Côme sur le devant de son maillot, souhaitait fortement pénétrer le fief du « Camp Nou ». Mais le Barça a prononcé un seul mot : non.

Le journal a souligné que la raison n'était ni financière ni sportive, mais avant tout historique et émotionnelle. En effet, le visage publicitaire et l'ambassadeur mondial de « Revolut » est la star portugaise Luís Figo. Les récentes campagnes promotionnelles de l'entreprise n'ont d'ailleurs pas hésité à évoquer son transfert choc du FC Barcelone au Real Madrid durant l'été 2000.

Ce transfert, que les supporters du Blaugrana considèrent toujours comme la plus grande trahison de l'histoire du club, reste fortement présent dans la mémoire du club 26 ans plus tard.

Selon la radio catalane, le conseil d'administration a estimé que conclure un partenariat avec une entreprise qui glorifie Figo et exploite l'histoire de sa trahison comme un outil marketing serait un nouveau coup de poignard porté aux sentiments des supporters et retournerait l'opinion publique contre la direction elle-même.

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La radio a affirmé qu'il existe au FC Barcelone des lignes rouges qui ne peuvent être franchies, quelles que soient les tentations financières, et que la collaboration avec toute entité comptant Figo dans ses rangs est l'une de ces lignes.

Par cette décision, le FC Barcelone envoie un message clair : certaines blessures ne se guérissent pas avec de l'argent, et certains noms resteront à jamais interdits d'entrée dans la maison catalane, même s'ils arrivent chargés de millions de dollars.